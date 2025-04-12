Фармакодинамика.

Механизм действия

Ропивакаин — чистый энантиомер, являющийся местным анестетиком амидного типа, обладающий как анестезирующим, так и обезболивающим эффектом. При применении высоких доз достигается хирургическая анестезия, тогда как низшие дозы вызывают сенсорную блокаду (аналгезию) с ограниченной и непрогрессирующей моторной блокадой.

Механизм действия состоит в обратимом понижении мембранной проницаемости нервного волокна для ионов натрия. В результате скорость деполяризации уменьшается, а порог возбудимости повышается. Это в конечном итоге приводит к локальной блокаде нервных импульсов.

Время начала действия и длительность местной анестезии зависят от места введения. Продолжительность действия нельзя увеличить путем добавления сосудосуживающих средств (например, адреналина [эпинефрина]). Подробно см. таблицу 1 в разделе «Способ применения и дозы».

Фармакодинамические эффекты

Ропивакаин в условиях in vitro имел меньший отрицательный инотропный эффект, чем левобупивакаин и бупивакаин.

Определение влияния на сердечную деятельность, проведенное in vivo в нескольких исследованиях на животных, показало, что ропивакаин имеет более низкую токсичность в отношении сердечной деятельности, чем бупивакаин. Эта разница была как качественной, так и количественной.

Ропивакаин вызывает меньшее расширение комплекса QRS, чем бупивакаин, а изменения возникают при больших дозах ропивакаина и левобупивакаина, чем бупивакаина.

Прямые сердечно-сосудистые эффекты местных анестетиков включают замедленную проводимость, отрицательный инотропизм, аритмию и остановку сердца.

В исследовании на собаках, в которых препараты вводили внутривенно до возникновения сердечно-сосудистого коллапса, реваскуляризация была более легкой и успешной после применения ропивакаина, чем после применения левобупивакаина и бупивакаина, несмотря на более высокие концентрации свободного ропивакаина в плазме крови. Это свидетельствует о более широком диапазоне безопасности ропивакаина при случайной внутрисосудистой инъекции или при передозировке.

Чувствительность к системным токсическим эффектам ропивакаина у беременных овец была не выше, чем у небеременных.

Здоровые добровольцы очень хорошо перенесли применение ропивакаина внутривенно в максимальных переносимых дозах, при этом возникали ожидаемые симптомы со стороны центральной нервной системы, а также был продемонстрирован значительно меньший потенциал токсичности со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, чем после бупивакаина. Симптомы со стороны центральной нервной системы (ЦНС) сходны при применении этих препаратов, однако при применении бупивакаина они возникают при более низких дозах и концентрациях в плазме крови, а также имеют большую продолжительность.

Косвенные сердечно-сосудистые эффекты (артериальная гипотензия, брадикардия) могут развиться после эпидуральной блокады в зависимости от степени сопутствующей симпатической блокады, что, однако, менее выражено у детей.

При попадании в кровообращение большого количества препарата быстро развиваются симптомы центральной нервной и сердечно-сосудистой системы (см. раздел «Передозировка»).

Клинический опыт применения этого лекарственного средства свидетельствует о широком терапевтическом диапазоне при применении в рекомендуемых дозах.

Фармакокинетика.

Ропивакаин имеет хиральный центр и доступен в виде чистого S-(–)-энантиомера. Ропивакаин является высокорастворимым в липидах соединением. Величина рКа ропивакаина составляет 8,1, а коэффициент распределения — 141 (25 °С n-октанол/фосфатный буфер при рН 7,4). Все метаболиты обладают местным анестезирующим эффектом, но проявляют значительно более низкую силу действия и имеют более короткую продолжительность действия, чем ропивакаин.

Абсорбция

Ропивакаин демонстрирует полную и двухфазную абсорбцию эпидурального пространства; период полувыведения для двух фаз составляет около 14 минут и 4 часа соответственно. Медленная абсорбция является фактором, который ограничивает скорость выведения ропивакаина и объясняет, почему терминальный период полувыведения после эпидурального применения больше, чем после введения препарата.

Распределение

Среднее значение общего плазменного клиренса ропивакаина составляет около 440 мл/мин, почечный клиренс — 1 мл/мин, объем распределения ропивакаина в равновесном состоянии составляет 47 литров, конечный период полувыведения — 1,8 ч после внутривенного введения. Коэффициент промежуточной печеночной экстракции составляет около 0,4.

Ропивакаин связывается в плазме крови преимущественно с α1-кислым гликопротеином; несвязанная фракция составляет около 6%.

После введения объем распределения ропивакаина в равновесном состоянии составляет 47 литров. После длительной эпидуральной инфузии наблюдалось увеличение общей концентрации ропивакаина и РРХ (пипеколоксилидид) в плазме крови, что зависело от послеоперационного увеличения уровней α1-кислого гликопротеина. Увеличение концентрации несвязанного, фармакологически активного ропивакаина в плазме крови было значительно меньше, чем увеличение концентрации общего ропивакаина в плазме крови. Средняя концентрация несвязанного КРС была примерно в 7–9 раз выше, чем средняя концентрация несвязанного ропивакаина после длительной эпидуральной инфузии продолжительностью до 72 часов включительно.

Ропивакаин проникает через плаценту, и в отношении несвязанного ропивакаина между беременной и плодом достигается равновесное состояние. Степень связывания с белками плазмы крови у плода меньше, чем у беременной, что приводит к снижению общей концентрации препарата в плазме крови плода.

Метаболизм

Ропивакаин метаболизируется в печени преимущественно путем ароматического гидроксилирования до 3-гидрокси-ропивакаина (катализируется с участием цитохрома CYP1A2) и N-дезалкилирования в РРХ (катализируется с участием цитохрома CYP3A4). РРС является активным метаболитом. Порог токсических для ЦНС плазменных концентраций несвязанного КРС у крыс приблизительно в 12 раз выше, чем такой порог для несвязанного ропивакаина. РРХ является метаболитом, имеющим небольшое значение после применения однократных доз препарата, однако после длительной эпидуральной инфузии он является основным метаболитом.

Выведение

Ропивакаин имеет среднюю и низкую скорость выведения из печени. Поэтому скорость его выведения должна зависеть от плазменной концентрации несвязанных фракций. Послеоперационное повышение α1-кислого гликопротеина приводит к уменьшению несвязанной фракции за счет увеличения связывания белка. Как было показано в исследованиях у детей и взрослых, это приводит к снижению общего клиренса, что вызывает повышение общей концентрации в плазме крови. Клиренс несвязанного ропивакаина остается неизменным, о чем свидетельствуют стабильные концентрации несвязанной фракции во время послеоперационных инфузий. Поэтому фармакодинамические эффекты и токсичность связаны с несвязанной фракцией в плазме крови.

После введения всего 86% дозы выводится с мочой, из которых лишь около 1% — в неизмененном состоянии. Основным метаболитом является 3-гидрокси-ропивакаин (около 37%), выводимого главным образом с мочой, в виде конъюгата. Экскреция 4-гидрокси-ропивакаина, N-деалкилированного метаболита (КРС) и 4-гидрокси-деалкилированный метаболит составляет около 1–3% дозы. Конъюгированный и неконъюгированный 3-гидрокси-ропивакаин присутствует в плазме крови в концентрациях, которые можно легко обнаружить.

Подобная картина метаболита была обнаружена у детей в возрасте старше 1 года.

Нарушение функции почек оказывает незначительное влияние или не влияет отнюдь на фармакокинетику ропивакаина. Почечный клиренс РРС значительно связан с клиренсом креатинина. Отсутствие корреляции между общей экспозицией, выражающейся в виде AUC, и клиренсом креатинина указывает на то, что в дополнение к почечной экскреции общий клиренс РРХ включает не почечное выведение. Некоторые пациенты с нарушенной функцией почек могут иметь повышенный уровень экспозиции РРХ в результате уменьшения непочечной элиминации. Поскольку токсическое влияние РРС на центральную нервную систему (ЦНС) ниже по сравнению с ропивакаином, клинические последствия такого влияния при проведении кратковременного лечения считаются незначительными. Исследования у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, регулярно получавших диализ, не проводилось.

Применение в педиатрической практике

Фармакокинетика ропивакаина базируется на анализе данных объединенной популяции группы пациентов, полученных в ходе проведения шести исследований с участием 192 детей в возрасте 0 — 12 лет.

В первые годы жизни клиренс несвязанного ропивакаина и РРС зависит от массы тела и возраста ребенка. Воздействие возраста интерпретируется с учетом созревания печеночной функции; клиренс, нормализованный в соответствии с массой тела, достигает максимума примерно в 1–3 года. Клиренс несвязанного ропивакаина увеличивается с 2,4 л/час/кг у новорожденных и с 3,6 л/час/кг у младенцев в возрасте 1 месяц до около 8–16 л/час/кг у детей в возрасте старше 6 месяцев.

Кроме того, объем распределения несвязанного ропивакаина, нормализованный по массе тела, увеличивается с возрастом и достигает максимума в возрасте 2 года. Объем распределения несвязанного ропивакаина увеличивается с 22 л/кг у новорожденных и с 26 л/кг у одномесячных младенцев до 42–66 л/кг у младенцев в возрасте старше 6 месяцев.

Период полувыведения ропивакаина длиннее: 5–6 часов у новорожденных и одномесячных младенцев по сравнению с 3 часами у детей старшего возраста.

Период полувыведения РРХ еще больше: около 43 часов у новорожденных и 26 часов у одномесячных младенцев по сравнению с 15 часами у детей старшего возраста.

В зависимости от недоразвитости функции печени системная экспозиция выше у новорожденных и несколько выше у младенцев 1–6 месяцев по сравнению с детьми старшего возраста. Рекомендации по дозированию препарата для проведения длительной эпидуральной инфузии будут частично компенсировать эту разницу.