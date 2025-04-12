Ропилонг (Ropilong)
Ропилонг инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ропивакаин;
1 мл раствора содержит ропивакаина гидрохлорида моногидрат 10,58 мг, что эквивалентно 10 мг ропивакаина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота хлористоводородная концентрированная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства местной анестезии. Амиды.
Код ATС N01B B09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Ропивакаин — чистый энантиомер, являющийся местным анестетиком амидного типа, обладающий как анестезирующим, так и обезболивающим эффектом. При применении высоких доз достигается хирургическая анестезия, тогда как низшие дозы вызывают сенсорную блокаду (аналгезию) с ограниченной и непрогрессирующей моторной блокадой.
Механизм действия состоит в обратимом понижении мембранной проницаемости нервного волокна для ионов натрия. В результате скорость деполяризации уменьшается, а порог возбудимости повышается. Это в конечном итоге приводит к локальной блокаде нервных импульсов.
Время начала действия и длительность местной анестезии зависят от места введения. Продолжительность действия нельзя увеличить путем добавления сосудосуживающих средств (например, адреналина [эпинефрина]). Подробно см. таблицу 1 в разделе «Способ применения и дозы».
Фармакодинамические эффекты
Ропивакаин в условиях in vitro имел меньший отрицательный инотропный эффект, чем левобупивакаин и бупивакаин.
Определение влияния на сердечную деятельность, проведенное in vivo в нескольких исследованиях на животных, показало, что ропивакаин имеет более низкую токсичность в отношении сердечной деятельности, чем бупивакаин. Эта разница была как качественной, так и количественной.
Ропивакаин вызывает меньшее расширение комплекса QRS, чем бупивакаин, а изменения возникают при больших дозах ропивакаина и левобупивакаина, чем бупивакаина.
Прямые сердечно-сосудистые эффекты местных анестетиков включают замедленную проводимость, отрицательный инотропизм, аритмию и остановку сердца.
В исследовании на собаках, в которых препараты вводили внутривенно до возникновения сердечно-сосудистого коллапса, реваскуляризация была более легкой и успешной после применения ропивакаина, чем после применения левобупивакаина и бупивакаина, несмотря на более высокие концентрации свободного ропивакаина в плазме крови. Это свидетельствует о более широком диапазоне безопасности ропивакаина при случайной внутрисосудистой инъекции или при передозировке.
Чувствительность к системным токсическим эффектам ропивакаина у беременных овец была не выше, чем у небеременных.
Здоровые добровольцы очень хорошо перенесли применение ропивакаина внутривенно в максимальных переносимых дозах, при этом возникали ожидаемые симптомы со стороны центральной нервной системы, а также был продемонстрирован значительно меньший потенциал токсичности со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, чем после бупивакаина. Симптомы со стороны центральной нервной системы (ЦНС) сходны при применении этих препаратов, однако при применении бупивакаина они возникают при более низких дозах и концентрациях в плазме крови, а также имеют большую продолжительность.
Косвенные сердечно-сосудистые эффекты (артериальная гипотензия, брадикардия) могут развиться после эпидуральной блокады в зависимости от степени сопутствующей симпатической блокады, что, однако, менее выражено у детей.
При попадании в кровообращение большого количества препарата быстро развиваются симптомы центральной нервной и сердечно-сосудистой системы (см. раздел «Передозировка»).
Клинический опыт применения этого лекарственного средства свидетельствует о широком терапевтическом диапазоне при применении в рекомендуемых дозах.
Фармакокинетика.
Ропивакаин имеет хиральный центр и доступен в виде чистого S-(–)-энантиомера. Ропивакаин является высокорастворимым в липидах соединением. Величина рКа ропивакаина составляет 8,1, а коэффициент распределения — 141 (25 °С n-октанол/фосфатный буфер при рН 7,4). Все метаболиты обладают местным анестезирующим эффектом, но проявляют значительно более низкую силу действия и имеют более короткую продолжительность действия, чем ропивакаин.
Абсорбция
Ропивакаин демонстрирует полную и двухфазную абсорбцию эпидурального пространства; период полувыведения для двух фаз составляет около 14 минут и 4 часа соответственно. Медленная абсорбция является фактором, который ограничивает скорость выведения ропивакаина и объясняет, почему терминальный период полувыведения после эпидурального применения больше, чем после введения препарата.
Распределение
Среднее значение общего плазменного клиренса ропивакаина составляет около 440 мл/мин, почечный клиренс — 1 мл/мин, объем распределения ропивакаина в равновесном состоянии составляет 47 литров, конечный период полувыведения — 1,8 ч после внутривенного введения. Коэффициент промежуточной печеночной экстракции составляет около 0,4.
Ропивакаин связывается в плазме крови преимущественно с α1-кислым гликопротеином; несвязанная фракция составляет около 6%.
После введения объем распределения ропивакаина в равновесном состоянии составляет 47 литров. После длительной эпидуральной инфузии наблюдалось увеличение общей концентрации ропивакаина и РРХ (пипеколоксилидид) в плазме крови, что зависело от послеоперационного увеличения уровней α1-кислого гликопротеина. Увеличение концентрации несвязанного, фармакологически активного ропивакаина в плазме крови было значительно меньше, чем увеличение концентрации общего ропивакаина в плазме крови. Средняя концентрация несвязанного КРС была примерно в 7–9 раз выше, чем средняя концентрация несвязанного ропивакаина после длительной эпидуральной инфузии продолжительностью до 72 часов включительно.
Ропивакаин проникает через плаценту, и в отношении несвязанного ропивакаина между беременной и плодом достигается равновесное состояние. Степень связывания с белками плазмы крови у плода меньше, чем у беременной, что приводит к снижению общей концентрации препарата в плазме крови плода.
Метаболизм
Ропивакаин метаболизируется в печени преимущественно путем ароматического гидроксилирования до 3-гидрокси-ропивакаина (катализируется с участием цитохрома CYP1A2) и N-дезалкилирования в РРХ (катализируется с участием цитохрома CYP3A4). РРС является активным метаболитом. Порог токсических для ЦНС плазменных концентраций несвязанного КРС у крыс приблизительно в 12 раз выше, чем такой порог для несвязанного ропивакаина. РРХ является метаболитом, имеющим небольшое значение после применения однократных доз препарата, однако после длительной эпидуральной инфузии он является основным метаболитом.
Выведение
Ропивакаин имеет среднюю и низкую скорость выведения из печени. Поэтому скорость его выведения должна зависеть от плазменной концентрации несвязанных фракций. Послеоперационное повышение α1-кислого гликопротеина приводит к уменьшению несвязанной фракции за счет увеличения связывания белка. Как было показано в исследованиях у детей и взрослых, это приводит к снижению общего клиренса, что вызывает повышение общей концентрации в плазме крови. Клиренс несвязанного ропивакаина остается неизменным, о чем свидетельствуют стабильные концентрации несвязанной фракции во время послеоперационных инфузий. Поэтому фармакодинамические эффекты и токсичность связаны с несвязанной фракцией в плазме крови.
После введения всего 86% дозы выводится с мочой, из которых лишь около 1% — в неизмененном состоянии. Основным метаболитом является 3-гидрокси-ропивакаин (около 37%), выводимого главным образом с мочой, в виде конъюгата. Экскреция 4-гидрокси-ропивакаина, N-деалкилированного метаболита (КРС) и 4-гидрокси-деалкилированный метаболит составляет около 1–3% дозы. Конъюгированный и неконъюгированный 3-гидрокси-ропивакаин присутствует в плазме крови в концентрациях, которые можно легко обнаружить.
Подобная картина метаболита была обнаружена у детей в возрасте старше 1 года.
Нарушение функции почек оказывает незначительное влияние или не влияет отнюдь на фармакокинетику ропивакаина. Почечный клиренс РРС значительно связан с клиренсом креатинина. Отсутствие корреляции между общей экспозицией, выражающейся в виде AUC, и клиренсом креатинина указывает на то, что в дополнение к почечной экскреции общий клиренс РРХ включает не почечное выведение. Некоторые пациенты с нарушенной функцией почек могут иметь повышенный уровень экспозиции РРХ в результате уменьшения непочечной элиминации. Поскольку токсическое влияние РРС на центральную нервную систему (ЦНС) ниже по сравнению с ропивакаином, клинические последствия такого влияния при проведении кратковременного лечения считаются незначительными. Исследования у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, регулярно получавших диализ, не проводилось.
Применение в педиатрической практике
Фармакокинетика ропивакаина базируется на анализе данных объединенной популяции группы пациентов, полученных в ходе проведения шести исследований с участием 192 детей в возрасте 0 — 12 лет.
В первые годы жизни клиренс несвязанного ропивакаина и РРС зависит от массы тела и возраста ребенка. Воздействие возраста интерпретируется с учетом созревания печеночной функции; клиренс, нормализованный в соответствии с массой тела, достигает максимума примерно в 1–3 года. Клиренс несвязанного ропивакаина увеличивается с 2,4 л/час/кг у новорожденных и с 3,6 л/час/кг у младенцев в возрасте 1 месяц до около 8–16 л/час/кг у детей в возрасте старше 6 месяцев.
Кроме того, объем распределения несвязанного ропивакаина, нормализованный по массе тела, увеличивается с возрастом и достигает максимума в возрасте 2 года. Объем распределения несвязанного ропивакаина увеличивается с 22 л/кг у новорожденных и с 26 л/кг у одномесячных младенцев до 42–66 л/кг у младенцев в возрасте старше 6 месяцев.
Период полувыведения ропивакаина длиннее: 5–6 часов у новорожденных и одномесячных младенцев по сравнению с 3 часами у детей старшего возраста.
Период полувыведения РРХ еще больше: около 43 часов у новорожденных и 26 часов у одномесячных младенцев по сравнению с 15 часами у детей старшего возраста.
В зависимости от недоразвитости функции печени системная экспозиция выше у новорожденных и несколько выше у младенцев 1–6 месяцев по сравнению с детьми старшего возраста. Рекомендации по дозированию препарата для проведения длительной эпидуральной инфузии будут частично компенсировать эту разницу.
Показания
Ропилонг 7,5 мг/мл и 10 мг/мл показан взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для анестезии при хирургических вмешательствах:
− эпидуральная анестезия при хирургических вмешательствах, включая кесарево сечение;
− блокада больших нервов;
− блокада периферических нервов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к ропивакаину или любому из вспомогательных веществ;
- повышенная чувствительность к другим местным анестетикам амидного типа;
- общие противопоказания, связанные с эпидуральной или регионарной анестезией независимо от того, какой местный анестетик применяется;
- не применять для внутривенной регионарной анестезии;
- не применять для парацервикальной анестезии в акушерстве;
- не применять для эпидуральной анестезии у пациентов с гиповолемией.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ропилонг следует с осторожностью применять вместе с лекарственными средствами, которые по структуре схожи с местными анестетиками, то есть антиаритмическими средствами ІВ класса, такими как лидокаин и мексилетин, поскольку их токсические эффекты являются аддитивными. Одновременное применение лекарственного средства Ропилонг с общими анестетиками или опиоидами может усугублять неблагоприятные эффекты обоих препаратов.
Специфические исследования взаимодействий ропивакаина с антиаритмическими средствами III класса (например амиодароном) не проводились, однако при одновременном применении рекомендуется проявлять осторожность (см. также раздел «Особенности применения»).
Цитохром P450 (CYP) lA2 участвует в образовании 3-гидрокси-ропивакаина, основного метаболита. В условиях in vivo плазменный клиренс ропивакаина снижался до 77% при его применении одновременно с флувоксамином, селективным и сильнодействующим ингибитором CYP1А2. Таким образом, одновременное применение сильнодействующих ингибиторов CYP1А2, таких как флувоксамин и эноксацин, с ропивакаином может вызвать метаболическое взаимодействие, что в результате приводит к повышению его концентрации в плазме крови. Следовательно, следует избегать длительного применения ропивакаина пациентам, одновременно лечащимся сильнодействующими ингибиторами CYP1А2 (см. также раздел «Особенности применения»).
В условиях in vivo плазменный клиренс ропивакаина снижался на 15% при его применении одновременно с кетоконазолом, селективным и сильнодействующим ингибитором CYP3A4. Однако угнетение этого изофермента, вероятно, не имеет клинического значения.
В условиях in vitro ропивакаин является конкурентным ингибитором CYP2D6, но маловероятно, что он ингибирует этот изофермент при клинически достигнутых концентрациях препарата в плазме крови.
Особенности применения
Регионарная анестезия всегда должна проводить опытный персонал в должным образом оборудованном помещении. Оборудование и препараты, необходимые для проведения мониторинга и неотложных реанимационных мероприятий, должны быть быстродоступны.
Пациенты, которым проводят блокады плечевого нервного сплетения, должны находиться в оптимальном состоянии; перед проведением блокады пациенту следует установить внутривенный катетер. Ответственный врач должен принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать внутрисосудистого введения препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»), и иметь соответствующую подготовку и быть ознакомленным с диагностикой и лечением нежелательных эффектов/передозировки, системной токсичности и других осложнений (см. разделы «Побочные реакции» и «Передозировка»). Одним из таких осложнений является случайное введение препарата в субарахноидальное пространство, что может привести к развитию высокой степени спинальной блокады с апноэ и артериальной гипотензией. Развитие судорог чаще всего наблюдается после проведения блокады плечевого нервного сплетения и эпидуральной блокады, что может быть результатом либо случайного внутрисосудистого введения препарата, либо результатом быстрого всасывания препарата из места инъекции.
Применение чрезмерной дозы препарата, вводимого в субарахноидальное пространство, может привести к общей спинальной блокаде (см. раздел «Передозировка»).
Необходима осторожность, чтобы предотвратить инъекции препарата в воспаленные участки.
При введении лекарственного средства Ропилонг путем внутрисуставной инъекции рекомендуется быть осторожными при подозрении на недавнюю обширную внутрисуставную травму или при наличии обширных открытых поверхностей в суставе, образованных во время хирургических процедур, поскольку это может ускорить абсорбцию и привести к повышению концентрации препарата в плазме крови.
Воздействие на сердечно-сосудистую систему
Эпидуральная анестезия может привести к артериальной гипотензии и брадикардии. Риск этих эффектов можно снизить, например, введением сосудосуживающих средств. Артериальную гипотензию следует лечить быстро с применением симпатомиметика внутривенно, повторяя введение при необходимости.
Пациенты, лечащиеся антиаритмическими лекарственными средствами III класса (например амиодароном), должны находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, может быть необходим ЭКГ-мониторинг из-за возможности аддитивных эффектов со стороны сердца.
Известно о редких случаях остановки сердца при применении ропивакаина для эпидуральной анестезии или блокады периферических нервов, особенно после непреднамеренного случайного внутрисосудистого введения препарата пациентам пожилого возраста и пациентам с сопутствующими заболеваниями сердца. В некоторых случаях реанимация была затруднена. При остановке сердца могут потребоваться длительные реанимационные меры для достижения положительного результата.
Блокады в области головы и шеи
Некоторые процедуры с местными анестетиками, такие как инъекции в области головы и шеи, могут быть связаны с повышенной частотой серьезных нежелательных реакций независимо от типа применяемого местного анестетика.
Большие блокады периферических нервов
Большие блокады периферических нервов могут потребовать применения больших объемов местного анестетика на сильно васкуляризованных участках, часто скрывающих большие сосуды, где существует повышенный риск внутрисосудистой инъекции и/или быстрой системной абсорбции, что может вызвать высокие концентрации в плазме крови.
Повышенная чувствительность
Следует учесть возможность развития перекрестной повышенной чувствительности при применении препарата с другими местными анестетиками амидного типа (см. раздел «Противопоказания»).
Гиповолемия
У пациентов с гиповолемией при проведении эпидуральной анестезии, независимо от типа примененного местного анестетика, по какой-либо причине может развиться внезапная и тяжелая артериальная гипотензия (см. раздел «Противопоказания»).
Пациенты с ослабленным общим состоянием здоровья
Пациенты с ослабленным общим состоянием здоровья пожилого возраста и наличие таких компрометирующих факторов, как частичная или полная атриовентрикулярная блокада II или III степени, прогрессирующие заболевания печени или тяжелые нарушения функции почек, требуют особого внимания, хотя таким пациентам часто показана регионарная анестезия.
Пациенты с нарушениями функции печени и почек
Ропивакаин метаболизируется в печени, поэтому препарат следует с осторожностью применять пациентам с тяжелыми заболеваниями печени: из-за замедленного выведения препарата из организма может потребоваться снижение повторных доз. Обычно нет необходимости в изменении дозы для пациентов с нарушением функции почек, если препарат применяется для однократного введения или кратковременного лечения.
Ацидоз и сниженные концентрации белков плазмы крови, которые часто наблюдаются у пациентов с ХПН, повышают риск развития системной токсичности.
Этот риск следует принимать во внимание, если питание пациента недостаточно и если пациента лечили от гиповолемического шока.
Острая порфирия
Ропилонг, раствор для инъекций или инфузий, может провоцировать развитие порфирии, поэтому его следует назначать пациентам с острой порфирией только при отсутствии безопасного альтернативного варианта.
Для чувствительных пациентов следует принять соответствующие меры предосторожности.
Хондролиз
После выпуска ропивакаина в продажу были сообщения о развитии хондролиза у пациентов, получивших длительную инфузию при проведении внутрисуставной местной анестезии. В основном сообщалось о развитии хондролиза с привлечением плечевого сустава. Из-за наличия определенного количества провоцирующих факторов и противоречивых научных данных о механизме действия ропивакаина причинно-следственная связь установлена не была. Длительная внутрисуставная инфузия не является утвержденным способом применения лекарственного средства Ропилонга.
Длительное применение препарата
Следует избегать длительного применения ропивакаина пациентам, леченным сильнодействующими ингибиторами CYP1А2, такими как флувоксамин и эноксацин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
В связи с незрелостью определенных органов и метаболических функций новорожденные могут нуждаться в особом внимании. Большие колебания концентраций ропивакаина в плазме крови, которые наблюдались при проведении клинических исследований у новорожденных, позволяют предположить существование повышенного риска развития системной токсичности, особенно во время длительной эпидуральной инфузии. Рекомендации по дозированию для новорожденных базируются на ограниченных клинических данных. Для новорожденных во время применения ропивакаина из-за замедленного выведения препарата из организма необходим регулярный мониторинг в связи с возможным развитием системной токсичности (например путем контроля признаков токсического воздействия на ЦНС, показателей ЭКГ, контроля насыщенности периферическим кислородом) и местной нейротоксичности длительный период восстановления), который следует продлить после окончания инфузии.
Случаи применения более высоких концентраций (более 5 мг/мл) детям не были зарегистрированы.
Безопасность и эффективность применения ропивакаина в концентрации 7,5 мг/мл и 10 мг/мл детям в возрасте младше 12 лет не установлены.
Безопасность и эффективность применения ропивакаина в концентрации 2 мг/мл для проведения регионарной блокады детям в возрасте < 12 лет не установлены.
Безопасность и эффективность применения ропивакаина в концентрации 2 мг/мл для проведения блокады периферических нервов грудным детям (в возрасте < 1 года) не установлены.
Вспомогательные вещества
Это лекарственное средство содержит 0,148 ммоль (или 3,4 мг) натрия на дозу 1 мл, то есть практически свободно от натрия.
Это лекарственное средство содержит 14,8 ммоль (или 340 мг) натрия в дозе 100 мл. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают диету с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Ропилонг должен вводиться только врачами, имеющими опыт проведения регионарной анестезии или под их наблюдением.
Для достижения достаточной степени анестезии необходимо применять возможные минимальные дозы лекарственного средства.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
Ниже приводятся рекомендованные дозы препарата; дозирование следует корректировать в соответствии со степенью блокады и общим состоянием пациента.
Анестезия при хирургических вмешательствах обычно требует высоких доз и более высоких концентраций, чем обезболивание с целью купирования острой боли, для которой обычно рекомендуется концентрация 2 мг/мл. Однако для внутрисуставных инъекций рекомендуется концентрация 7,5 мг/мл.
Таблица 1
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
|Показания
|Концентрация (мг/мл)
|Объем (мл)
|Доза (мг)
|Начало действия (мин)
|Продолжительность действия (ч)
|АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ
|Люмбальная эпидуральная анестезия для проведения хирургического вмешательства
|7,5 мг/мл
|15–25 мл
|113–188 мг
|10–20 мин
|3–5 ч
|10 мг/мл
|15–20 мл
|150–200 мг
|10–20 мин
|4–6 ч
|Люмбальная эпидуральная анестезия для проведения кесарева сечения
|7,5 мг/мл
|15–20 мл
|113–150 мг
|10–20 мин
|3–5 ч
|Торакальная эпидуральная инъекция для послеоперационной обезболивающей блокады
|7,5 мг/мл
|5–15 мл в зависимости от места инъекции
|38–113 мг
|10–20 мин
|-
|Блокада плечевого сплетения
|7,5 мг/мл
|10–40 мл
|75–300 мг(1)
|10–25 мин
|6–10 ч
|Блокада небольших нервов и инфильтрационная анестезия
|7,5 мг/мл
|1–30 мл
|7,5–225 мг
|1–15 мин
|2–6 ч
|КУПИРОВАНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ
|Люмбальное эпидуральное введение
|Болюс
|2 мг/мл
|10–20 мл
|20–40 мг
|10–15 мин
|0,5–1,5 ч
|Периодические инъекции (дополнительные дозы), например для обезболивания во время родов
|2 мг/мл
|10–15 мл с интервалами не менее 30 минут
|20–30 мг
|-
|-
|Длительная эпидуральная инфузия, например для обезболивания во время родов
|2 мг/мл
|6–14 мл/ч
|12–20 мг/ч
|-
|-
|Торакальное эпидуральное введение
|Длительная инфузия, например для послеоперационного обезболивания
|2 мг/мл
|6–14 мл/ч
|12–28 мг/ч
|-
|-
|Блокада периферических нервов и инфильтрационная анестезия
|2 мг/мл
|1–100 мл
|2–200 мг
|1–5 мин
|2–6 ч
|Внутрисуставная инъекция (3) (например, однократная доза при артроскопии коленного сустава)
|7,5 мг/мл
|20 мл
|150 мг(2)
|-
|2–6 ч
|Блокады периферических нервов (бедренная или межлестничная блокада) Длительная инфузия или периодические инъекции (например, для послеоперационного обезболивания)
|2 мг/мл
|5–10 мл/ч
|10–20 мг/ч
|-
|-
|Дозы, указанные в таблице 1, необходимы для обеспечения клинически приемлемой блокады; их следует рассматривать как рекомендуемые дозы для взрослых. Существуют значительные индивидуальные колебания по времени начала и длительности эффекта.
(1) Дозу для блокады нервного сплетения следует корректировать в зависимости от места введения препарата и состояния пациента. Межлестничные и надключичные блокады плечевого сплетения могут быть связаны с большей частотой серьезных побочных реакций независимо от типа применяемого местного анестетика (см. раздел «Особенности применения»).
(2) При введении дополнительной дозы ропивакаина с помощью любой другой методики одному и тому же пациенту не следует превышать суммарную дозу 225 мг.
(3) После выхода препарата на рынок сообщалось о развитии хондролиза у пациентов, получавших длительную инфузию для внутрисуставной местной анестезии. Длительная внутрисуставная инфузия не утверждена путем применения препарата.
Важно соблюдать особую осторожность для предупреждения случайных внутрисосудистых инъекций. До и во время инъекции дозы рекомендуется тщательно проводить аспирационную пробу. Общую дозу следует вводить медленно, со скоростью 25–50 мг/мин или отдельными дозами, постоянно наблюдая за состоянием пациента. При эпидуральном введении рекомендуется ввести 3–5 мл тестовой дозы ксилокаина адреналина. Случайное внутрисосудистое введение может вызвать, например, кратковременное увеличение частоты сердечных сокращений, а случайное интратекальное введение может привести к появлению признаков спинальной блокады. При возникновении симптомов интоксикации ведение препарата следует прекратить.
При проведении эпидуральной блокады при хирургических вмешательствах применяют однократные дозы до 250 мг хорошо переносимых ропивакаина.
При блокаде плечевого нервного сплетения путем введения 40 мл препарата Ропилонг с концентрацией 7,5 мг/мл максимальные концентрации ропивакаина в плазме крови у некоторых пациентов могут приближаться к уровню, при котором описывались легкие симптомы токсического воздействия препарата на ЦНС. Поэтому не рекомендуется применять дозы, превышающие 40 мл препарата Ропилонг с концентрацией 7,5 мг/мл (300 мг ропивакаина).
При проведении длительной инфузии или повторных болюсных инъекций следует учитывать риск токсичных концентраций в плазме крови или поражения местного нерва. Суммарные дозы до 675 мг ропивакаина, которые вводили в течение 24 ч, хорошо переносились взрослыми пациентами во время анестезии при хирургических вмешательствах и купировании послеоперационной боли. Хорошая переносимость также наблюдалась у взрослых при длительных эпидуральных инфузиях, проводившихся после хирургического вмешательства в течение 72 ч со скоростью инфузии до 28 мг/ч. У ограниченного количества пациентов введение более высоких доз препарата (до 800 мг/сут) сопровождалось появлением относительно небольшого количества нежелательных реакций.
Купирование послеоперационной боли. Блокаду проводят перед хирургическим вмешательством путем введения лекарственного средства Ропилонга 10 мг/мл или 7,5 мг/мл или после хирургического вмешательства путем эпидурального болюсного введения лекарственного средства Ропилонга 7,5 мг/мл. Аналгезию поддерживают эпидуральной инфузией лекарственного средства Ропилонгом 2 мг/мл. Клинические исследования показали, что инфузия со скоростью 6–14 мл (12–28 мг) в час обычно обеспечивает удовлетворительную анестезию при умеренной и сильной послеоперационной боли, причем в большинстве случаев наблюдается лишь слабый и непрогрессирующий моторный блок. Максимальная продолжительность эпидуральной блокады составляет 3 дня. Однако следует проводить тщательный мониторинг обезболивающего действия препарата для того, чтобы удалить катетер, как только болевое состояние позволит это. Эта методика позволяет значительно уменьшить потребность в дополнительном применении опиоидных анальгетиков.
Также проводились клинические исследования, в которых ропивакаин в дозе 2 мг/мл применяли отдельно или в сочетании с фентанилом (1–4 мкг/мл) в течение 72 часов в виде эпидуральной инфузии для послеоперационного обезболивания. Ропивакаин 2 мг/мл (6–14 мг/ч) обеспечивал адекватное обезболивание у большинства пациентов. Комбинация ропивакаина с фентанилом обеспечивала лучшее обезболивание, однако вызывала нежелательные опиоидные эффекты.
При кесаревом сечении эпидуральное применение ропивакаина в концентрации более 7,5 мг/мл или спинальное применение не документировано.
При длительной блокаде периферических нервов путем длительной инфузии или повторных инъекций следует учитывать риск достижения токсической концентрации препарата в плазме крови или причинения местного неврологического поражения. В клинических исследованиях блокада бедренного нерва перед хирургическим вмешательством достигалась путем введения 300 мг ропивакаина с концентрацией 7,5 мг/мл, а межлестничная блокада — путем введения 225 мг ропивакаина с концентрацией 7,5 мг/мл. Далее аналгезию поддерживали введением ропивакаина в дозе 2 мг/мл. Скорость инфузий или периодические инъекции по 10–20 мг/час в течение 48 часов обеспечивали достаточную аналгезию и хорошо переносились.
Ропивакаин в дозах 7,5 и 10 мг/мл может оказывать системное токсическое влияние и токсическое влияние на центральную нервную систему у детей. Таким образом, для применения таким пациентам более приемлем самый низкий уровень концентраций препарата (2 мг/мл).
Указания по дозам препарата для проведения периферической блокады у младенцев и детей представляют собой методологическую основу применения препарата детям без серьезных заболеваний. В отношении детей с серьезными заболеваниями рекомендуется применение более низких доз препарата и тщательный мониторинг.
Применение ропивакаина недоношенным детям не было документировано.
Важно соблюдать осторожность для предупреждения случайных внутрисосудистых инъекций. До и во время инъекции дозы рекомендуется тщательно проводить аспирационную пробу. При введении препарата следует внимательно наблюдать жизненно важные функции пациента. При возникновении признаков токсического влияния на ведение препарата следует немедленно прекратить.
При применении расчетных доз рекомендуется фракционировать общую дозу независимо от пути введения препарата.
Каудальная эпидуральная инъекция ропивакаина в дозе 2 мг/мл обеспечивает адекватное послеоперационное обезболивание ниже уровня Т12 у большинства детей, когда доза 2 мг/кг применяется в объеме 1 мл/кг. Объем каудальной эпидуральной инъекции может быть скорректирован, чтобы достичь контроля над распространением сенсорной блокады. Дозы препарата до 3 мг/кг включая концентрацию ропивакаина 3 мг/мл безопасно применяли детям в возрасте старше 4 лет.
Опыт применения каудальных блокад детям с массой тела более 25 кг ограничен.
Указания по применению и утилизации
Ропилонг, раствор для инъекций, не содержит консервантов и предназначен только для одноразового применения. Остатки раствора следует утилизировать. Неоткрытую упаковку не следует подвергать повторному автоклавированию.
Перед применением лекарственное средство следует визуально проверить. Можно использовать только прозрачный раствор в неповрежденной упаковке.
Дети
Лекарственное средство применяется в педиатрической практике.
Частота, тип и степень тяжести побочных реакций у детей, как ожидается, будут такими же, как и у взрослых, за исключением артериальной гипотензии, возникающей реже у детей (< 1/10), и рвота, возникающая чаще у детей (> 1/10).
Ранние признаки токсического воздействия местных анестетиков на организм обычно трудно выявить у детей, поскольку они не могут адекватно описать эти признаки (см. также раздел «Особенности применения»).
Лечение острой системной токсичности
См. раздел «Передозировка».
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Побочные реакции
Профиль побочных эффектов лекарственного средства Ропилонг подобен профилю побочных эффектов других длительнодействующих местных анестетиков амидного типа. В ходе проведения клинических исследований было зарегистрировано большое количество симптомов, которые могут развиться вне зависимости от типа примененного местного анестетика, а также часто представляют собой физиологические эффекты, появившиеся в результате блокады нервов и развития клинической ситуации. Побочные эффекты, вызванные применением лекарственного средства, трудно отличить от физиологических эффектов, вызванных блокадой нервов и симпатической блокадой, а также явлений, вызванных непосредственно во время пункции иглой (например спинальная гематома, головная боль, появившаяся после пункции дурального пространства, и эпидуральный абсцесс) Многие из самых часто нежелательных реакций, таких как тошнота, рвота и артериальная гипотензия, наблюдаются очень часто во время анестезии и хирургических вмешательств, и эти нежелательные реакции, появившиеся в результате развития клинической ситуации, невозможно отличить от нежелательных реакций, вызванных применением лекарственного средства или появились в результате проведения блокады.
Частоту побочных реакций классифицируют следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000) и частота неизвестна (невозможно установить на основе имеющихся данных).
Таблица 2
|Система органов
|Частота
|Побочная реакция
|Иммунная система
|Редко
|Аллергические реакции (анафилактические реакции, ангионевротический отек и крапивница)
|Психические расстройства
|Нечасто
|Тревожность
|Нервная система
|Часто
|Парестезии, головокружение, головная боль
|Нечасто
|Симптомы токсического воздействия на ЦНС (судороги, тонико-клонические судорожные приступы, большой эпилептический приступ, инсульт, диспное, предобморочное состояние, околоротовая парестезия, онемение языка, гиперакузия, звон в ушах, нарушение зрения, дизартрия, судорожные движения мышц, тремор)*, гипестезия
|Неизвестно
|Дискинезия
|Кардиологические нарушения
|Часто
|Брадикардия, тахикардия
|Редко
|Остановка сердца, аритмии
|Сосудистые расстройства
|Очень часто
|Артериальная гипотензияа
|Часто
|Артериальная гипертензия
|Нечасто
|Обморок
|Дыхательная система, органы грудной клетки и средостения
|Нечасто
|Одышка
|Желудочно-кишечные расстройства
|Очень часто
|Тошнота
|Часто
|Рвотаb
|Опорно-двигательная система и соединительная ткань
|Часто
|Боль в спине
|Мочевыделительная система
|Часто
|Задержка мочи
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Часто
|Повышение температуры, озноб
|Нечасто
|Гипотермия
аАртериальная гипотензия менее распространена у детей (>1/100).
bРвота очень распространена у детей (>1/10).
*Эти симптомы обычно возникают в результате случайного внутрисосудистого введения препарата, передозировки или быстрой абсорбции (см. также раздел «Передозировка»).
Побочные реакции, связанные с классом препарата
Нижеследующие побочные реакции включают осложнения, связанные с техникой проведения анестезии, независимо от типа примененного местного анестетика.
Неврологические осложнения
Нейропатия и дисфункция спинного мозга (например синдром передней спинномозговой артерии, арахноидит, синдром конского хвоста), которые могут редко привести к развитию необратимых последствий, были связаны с регионарной анестезией независимо от типа примененного местного анестетика.
Тотальная спинальная блокада
Тотальная спинальная блокада может развиться при случайном введении интратекальном эпидуральной дозы или при применении очень большой спинальной дозы препарата. Эффекты системной передозировки и случайных внутрисосудистых инъекций могут быть серьезными (см. раздел «Передозировка»).
Острая системная токсичность
Системные токсические реакции в основном касаются центральной нервной и сердечно-сосудистой системы. Появление таких реакций обусловлено высокой концентрацией в крови местных анестетиков, которая может быть обусловлена случайным внутрисосудистым введением препарата, передозировкой или исключительно быстрой абсорбцией сильно васкуляризованных участков (см. также раздел «Особенности применения»).
Симптомы со стороны ЦНС схожи при применении всех местных анестетиков амидного типа, тогда как симптомы со стороны сердца в большей степени зависят от типа препарата как количественно, так и качественно.
Токсическое воздействие на центральную нервную систему
Токсическое воздействие на ЦНС представляет собой поэтапную реакцию с симптомами и признаками, сопровождающимися ростом степени тяжести. Сначала наблюдаются такие симптомы, как нарушение зрения или слуха, онемение вокруг рта, головокружение, затмение сознания, покалывание и парестезия. Дизартрия, ригидность мышц и судорожные движения мышц являются более серьезными симптомами и могут предшествовать генерализованным судорогам. Эти признаки не следует ошибочно принимать за невротическое поведение. После этого может наблюдаться потеря сознания и большой эпилептический приступ, который может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Во время судорог быстро развиваются кислородная недостаточность и гиперкапния из-за повышенной мышечной активности, недостаточной вентиляции и возможного ухудшения дыхательной функции. В тяжелых случаях может даже развиться остановка дыхания. Развитие дыхательного и метаболического ацидоза, гиперкалиемии, гипокальциемии и дефицита кислорода усиливает и удлиняет токсическое действие местных анестетиков.
Выздоровление зависит от распределения местного анестетика за пределы центральной нервной системы и последующего метаболизма и экскреции. Выздоровление происходит быстро, за исключением случаев, когда лекарственное средство было введено в очень больших количествах.
Токсическое воздействие на сердечно-сосудистую систему
Токсическое влияние на сердечно-сосудистую систему обычно более серьезно. В итоге действия больших системных концентраций местных анестетиков могут развиться артериальная гипотензия, брадикардия, аритмия и даже остановка сердца. У добровольцев в результате внутривенной инфузии ропивакаина развивались признаки угнетения проводимости и сокращения.
Признаки развития токсического воздействия препарата на ЦНС, как правило, являются предшественниками токсического воздействия препарата на сердечно-сосудистую систему, если пациенту не проводят общую анестезию или если он не находится под действием сильных седативных лекарственных средств, таких как бензодиазепины или барбитураты.
Ранние признаки токсического воздействия местных анестетиков на организм обычно трудно выявить у детей, поскольку они не могут адекватно описать эти признаки (см. также раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Срок годности после первого открытия
С микробиологической точки зрения лекарственное средство следует применять немедленно. Если раствор не используется сразу, сроки и условия хранения после открытия упаковки являются пользовательской ответственностью и не должны превышать 24 часа при температуре 2–8 °С.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в стеклянных ампулах, по 5 ампул в контурной ячеистой упаковке, по 1 контурной ячеистой упаковке в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО "Юрия-Фарм".