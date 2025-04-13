Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
374,98
Экономия при брони: -13,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
340,77
Экономия при брони: -16,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
639,28
Экономия при брони: -97,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -67,90 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
375,67
Экономия при брони: -14,48 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
688,22
Экономия при брони: -26,54 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
2.0 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
2.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
383,20
Экономия при брони: -25,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
373,32
Экономия при брони: -16,11 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 107
2.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
370,95
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
382,08
Экономия при брони: -24,87 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
675,83
Экономия при брони: -44,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
377,70
Экономия при брони: -20,49 грн