Львов (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -35,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
674,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
267,16
Экономия при брони: -14,32 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Очеретяна, 31
4.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
674,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
64.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -50,00 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
535,59
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
508,88
Экономия при брони: -12,24 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
78.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 2
98.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
577,00
Экономия при брони: -63,30 грн