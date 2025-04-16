Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
343,30
Экономия при брони: -19,92 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
639,06
Экономия при брони: -37,08 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
290,85
Экономия при брони: -16,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
338,91
Экономия при брони: -14,54 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
354,41
Экономия при брони: -14,12 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
354,72
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
320,69
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
381,80
Экономия при брони: -24,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
373,18
Экономия при брони: -15,97 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
330,37
Экономия при брони: -21,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
29.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
377,81
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
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Открывается через 11 мин
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
69.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
106.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
717,60
Экономия при брони: -46,47 грн