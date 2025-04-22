Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
344,32
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
374,65
Экономия при брони: -17,44 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Амосова, 27
8.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека шар@
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
691,87
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
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Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
473,49
Экономия при брони: -0,09 грн
Подорожник
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
342,50
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
359,24
Экономия при брони: -18,95 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
383,38
Экономия при брони: -26,17 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
646,08
Экономия при брони: -44,10 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
359,34
Экономия при брони: -19,05 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
132.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.