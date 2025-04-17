Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
382,66
Экономия при брони: -25,45 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
283,53
Экономия при брони: -18,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
372,68
Экономия при брони: -15,47 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
131,84
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
693,07
Экономия при брони: -31,39 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
686,69
Экономия при брони: -25,01 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
695,48
Экономия при брони: -24,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
715,91
Экономия при брони: -44,78 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
567,66
Экономия при брони: -38,31 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
696,66
Экономия при брони: -34,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
563,77
Экономия при брони: -34,42 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
356,02
Экономия при брони: -15,73 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
276,91
Экономия при брони: -12,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
699,52
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
689,22
Экономия при брони: -27,54 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.