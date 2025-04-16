Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
382,16
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
678,31
Экономия при брони: -46,48 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
375,02
Экономия при брони: -13,83 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
393,61
Экономия при брони: -14,51 грн
В городах рядом
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
341,45
Экономия при брони: -17,08 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
696,53
Экономия при брони: -34,85 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,68
Экономия при брони: -23,49 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
707,37
Экономия при брони: -45,69 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
111.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
112.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,57
Экономия при брони: -21,36 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
344,65
Экономия при брони: -20,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
340,44
Экономия при брони: -17,06 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
633,74
Экономия при брони: -31,76 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.