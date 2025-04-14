Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
619,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
461,60
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
376,98
Экономия при брони: -15,79 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
414,37
Экономия при брони: -17,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
8.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
326,00
Экономия при брони: -17,55 грн
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Мед-сервис
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Народная аптека
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Закроется через 52 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
625,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
678,82
Экономия при брони: -46,99 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
354,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 15
65.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
67.7 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
382,24
Экономия при брони: -21,05 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
700,26
Экономия при брони: -38,58 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
385,07
Экономия при брони: -23,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
377,01
Экономия при брони: -25,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
379,00
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
68.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
371,03
Экономия при брони: -13,82 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
131,25
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
69.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
365,73
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
69.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
701,12
Экономия при брони: -39,44 грн
Аптека низких цен
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Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
70.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
326,23
Экономия при брони: -0,23 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.