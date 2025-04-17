Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
302,00
Экономия при брони: -9,06 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
560,00
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 46
93.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 47
116.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
674,60
Экономия при брони: -27,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 14
132.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -26,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
132.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 15
138.4 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 28
138.6 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 118-А
147.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
636,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
594,00
Экономия при брони: -17,82 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
475,20
Экономия при брони: -14,26 грн