Киев
Ропилонг (Ropilong)

Ропилонг (Ropilong)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
614,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
353,06 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
602,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
335,84 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
358,58
Экономия при брони: -18,39 грн
340,19 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
697,46
Экономия при брони: -35,78 грн
661,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
342,56
Экономия при брони: -18,19 грн
324,37 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
698,79
Экономия при брони: -37,11 грн
661,68 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
614,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
260,98 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
371,74
Экономия при брони: -14,53 грн
357,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
423,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
337,31 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
631,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
678,05
Экономия при брони: -46,22 грн
631,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
115.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
330,50 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
614,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
400,89
Экономия при брони: -21,79 грн
379,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
288,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
283,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
380,58
Экономия при брони: -23,37 грн
357,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
251.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
484,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
370,02
Экономия при брони: -12,81 грн
357,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
253.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
359,60
Экономия при брони: -8,60 грн
351,00 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -0,10 грн
667,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
351,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное