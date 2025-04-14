Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
358,58
Экономия при брони: -18,39 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
697,46
Экономия при брони: -35,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
342,56
Экономия при брони: -18,19 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
698,79
Экономия при брони: -37,11 грн
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Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
371,74
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
678,05
Экономия при брони: -46,22 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
115.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
400,89
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
380,58
Экономия при брони: -23,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
251.2 км
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
370,02
Экономия при брони: -12,81 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
253.3 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
359,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Ропилонг раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 10 мл №5
Медицинский центр М.Т.К.
667,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Ропилонг раствор для инфузий 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.