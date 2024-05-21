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Вердиогаст (Verdiogast) (555035) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вердиогаст (Verdiogast)
Цена в городе Киев
от 107,74 грн
Без рецепта
20 шт, 370 мг от 107,74 грн 20 шт от 48,36 грн
В наличии в 400 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
370 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ