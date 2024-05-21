Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТВердиогаст (Verdiogast) Вердиогаст (Verdiogast) (555035) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 107,74 грн Без рецепта 20 шт, 370 мг от 107,74 грн 20 шт от 48,36 грн В наличии в 400 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЗАО "Лектравы" Форма выпуска Капсулы Дозировка 370 мг Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ