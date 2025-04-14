Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,71
Экономия при брони: -4,58 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
178,21
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,42
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,41
Экономия при брони: -13,60 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,39
Экономия при брони: -13,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,00
Экономия при брони: -14,19 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
176,38
Экономия при брони: -31,24 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,14
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,83
Экономия при брони: -15,02 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,57
Экономия при брони: -3,42 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,75
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
174,12
Экономия при брони: -8,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,56
Экономия при брони: -5,96 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
181,82
Экономия при брони: -36,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,74
Экономия при брони: -12,88 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
176,12
Экономия при брони: -35,24 грн