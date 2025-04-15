Львов (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,74
Экономия при брони: -3,66 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
172,91
Экономия при брони: -32,41 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,52
Экономия при брони: -18,35 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,71
Экономия при брони: -37,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
174,65
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,20
Экономия при брони: -19,20 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,49
Экономия при брони: -25,08 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,31
Экономия при брони: -59,69 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
163,35
Экономия при брони: -23,05 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,20
Экономия при брони: -19,20 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
181,50
Экономия при брони: -41,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,52
Экономия при брони: -32,51 грн