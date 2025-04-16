Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,04
Экономия при брони: -10,16 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
172,61
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,66
Экономия при брони: -3,95 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
168,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
168,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,63
Экономия при брони: -2,89 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
171,74
Экономия при брони: -40,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,02
Экономия при брони: -6,86 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
180,11
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,83
Экономия при брони: -12,68 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
180,25
Экономия при брони: -19,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,55
Экономия при брони: -13,70 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн