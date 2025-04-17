Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,93
Экономия при брони: -2,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,10
Экономия при брони: -29,14 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,35
Экономия при брони: -4,63 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,91
Экономия при брони: -26,95 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
172,32
Экономия при брони: -14,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,23
Экономия при брони: -27,27 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,97
Экономия при брони: -29,01 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,47
Экономия при брони: -15,42 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн