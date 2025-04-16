Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,55
Экономия при брони: -26,59 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,22
Экономия при брони: -17,01 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,10
Экономия при брони: -53,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,21
Экономия при брони: -54,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,22
Экономия при брони: -16,11 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,19
Экономия при брони: -56,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,29
Экономия при брони: -15,88 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,23
Экономия при брони: -48,12 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,92
Экономия при брони: -14,51 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
163,26
Экономия при брони: -20,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,37
Экономия при брони: -14,63 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
179,64
Экономия при брони: -44,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,71
Экономия при брони: -15,28 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
174,02
Экономия при брони: -46,74 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,81
Экономия при брони: -16,38 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн