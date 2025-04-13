Киев (адрес не указан)
Доступно в 669 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,62
Экономия при брони: -13,07 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
171,44
Экономия при брони: -6,44 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,01
Экономия при брони: -5,19 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
180,64
Экономия при брони: -56,27 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
163,26
Экономия при брони: -14,26 грн
Аптека доброго дня
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,81
Экономия при брони: -11,96 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,90
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,75
Экономия при брони: -3,62 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,28
Экономия при брони: -9,43 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн