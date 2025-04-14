Киев
Вердиогаст (Verdiogast)

Вердиогаст (Verdiogast)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 297 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,33 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,37
Экономия при брони: -10,90 грн
70,47 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
171,51
Экономия при брони: -38,81 грн
132,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,07 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
132,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,51 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
131,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
180,98
Экономия при брони: -46,66 грн
134,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,50
Экономия при брони: -32,90 грн
144,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,00 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
144,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
163,26
Экономия при брони: -18,66 грн
144,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,28 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
132,66 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,61 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
131,84 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
72,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
79,88 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
132,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
73,18 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
153,43 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,94 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
174,62 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
66,20 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
137,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,66
Экономия при брони: -8,16 грн
75,50 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
176,33
Экономия при брони: -16,88 грн
159,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,21 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
145,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
69,11 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
130,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,81 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,59 грн
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