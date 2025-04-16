Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,18
Экономия при брони: -15,25 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,41
Экономия при брони: -7,75 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,48
Экономия при брони: -22,06 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,65
Экономия при брони: -13,72 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,21
Экономия при брони: -15,84 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
175,06
Экономия при брони: -47,87 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
174,67
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,20
Экономия при брони: -19,10 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,50
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,50
Экономия при брони: -16,66 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,24
Экономия при брони: -8,18 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,20
Экономия при брони: -19,10 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
177,50
Экономия при брони: -34,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,79
Экономия при брони: -16,73 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,38
Экономия при брони: -15,32 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"