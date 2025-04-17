Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,84
Экономия при брони: -41,14 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,00
Экономия при брони: -15,10 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
181,40
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,14
Экономия при брони: -17,48 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,57
Экономия при брони: -16,91 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,26
Экономия при брони: -17,60 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
172,59
Экономия при брони: -34,95 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -16,08 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
173,69
Экономия при брони: -36,05 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
90,70
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вердиогаст фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,65
Экономия при брони: -5,49 грн
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"
170,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Вердиогаст капсулы 370 мг №20
ЗАО "Лектравы"