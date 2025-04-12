Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Нохшаверин "ОЗ" инструкция по применению
Состав
действующее вещество: drotaverine;
1 мл раствора содержит дротаверина гидрохлорида 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е 223), этанол (96%), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная зеленовато-желтого цвета жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах.
Код АТС A03A D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дротаверин — производная изохинолина, которая оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем ингибирования действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), что приводит к увеличению концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) — расслаблению гладких мышц.
In vitro дротаверин подавляет действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому избирательные ингибиторы этого фермента могут быть полезными для лечения болезней, которые сопровождаются гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизируется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не проявляет значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и сильного терапевтического действия на эту систему.
Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем независимо от типа их автономной иннервации. Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина сильнее действие папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что, в отличие от папаверина, после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Дротаверин быстро всасывается после парентерального введения.
Распределение
Он имеет высокую степень связывания с альбуминами плазмы крови (95–98%), с α- и β-глобулинами.
Метаболизм
После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровоток в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.
Выведение
Период полувыведения составляет 8–10 часов. За 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененном виде в моче не обнаруживается.
Показания
Спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазом, холангиолитиазом, холециститом, перихолециститом, холангитом, папиллитом.
Спазмы гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.
Как вспомогательное лечение (когда применение препарата в виде таблеток невозможно):
- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и / или пилороспазме, энтерите, колите;
- при гинекологических заболеваниях: дисменореи.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту лекарственного средства (особенно к натрию метабисульфиту). Повышенная чувствительность к натрию дисульфиту. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы фосфодиэстеразы (дротаверин, папаверин) снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Следует с осторожностью применять препарат одновременно с леводопой, поскольку антипаркинсонический эффект последней уменьшается, а ригидность и тремор усиливаются.
Особенности применения
Из-за риска возникновения коллапса при введении препарата больной должен находиться в лежачем положении.
Применять с осторожностью при артериальной гипотензии.
Следует быть осторожным при парентеральном введении препарата беременным женщинам (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Препарат содержит натрия метабисульфит (Е 223), который редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.
Это лекарственное средство содержит 9,01 об.% этанола (алкоголя), то есть 853,32 мг на дозу 12 мл (240 мг дротаверина). Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.
Способ применения и дозы
Обычная средняя суточная доза для взрослых составляет 40–240 мг (за 1–3 отдельных введения) внутримышечно.
При острых коликах у взрослых больных с конкрементами в мочевых или желчных путях — 40–80 мг внутривенно.
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к метабисульфиту; были сообщения о случаях анафилактического шока, в том числе с летальным исходом при применении инъекционной формы.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, запор, рвота.
Общие нарушения и реакции в месте введения: местные реакции в месте введения инъекции.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампулах № 5 в пачке; № 5 в блистере в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 61057, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8. (Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС»).
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко , дом 22. (Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье»).