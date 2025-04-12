Дротаверин

Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")

Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл в пачке №5
Цены в Киев
от 27,45 грн
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Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
20 мг/мл
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/0591/01/01 от 07.11.2018
Международное название

Нохшаверин "ОЗ" инструкция по применению

Состав

действующее вещество: drotaverine;

1 мл раствора содержит дротаверина гидрохлорида 20 мг;

вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е 223), этанол (96%), вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная зеленовато-желтого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах.

Код АТС A03A D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дротаверин — производная изохинолина, которая оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем ингибирования действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), что приводит к увеличению концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) — расслаблению гладких мышц.

In vitro дротаверин подавляет действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому избирательные ингибиторы этого фермента могут быть полезными для лечения болезней, которые сопровождаются гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.

В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизируется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не проявляет значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и сильного терапевтического действия на эту систему.

Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем независимо от типа их автономной иннервации. Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.

Действие дротаверина сильнее действие папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что, в отличие от папаверина, после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Дротаверин быстро всасывается после парентерального введения.

Распределение

Он имеет высокую степень связывания с альбуминами плазмы крови (95–98%), с α- и β-глобулинами.

Метаболизм

После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровоток в неизмененном виде. Метаболизируется в печени.

Выведение

Период полувыведения составляет 8–10 часов. За 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененном виде в моче не обнаруживается.

Показания

Спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазом, холангиолитиазом, холециститом, перихолециститом, холангитом, папиллитом.

Спазмы гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.

Как вспомогательное лечение (когда применение препарата в виде таблеток невозможно):

  • при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и / или пилороспазме, энтерите, колите;
  • при гинекологических заболеваниях: дисменореи.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту лекарственного средства (особенно к натрию метабисульфиту). Повышенная чувствительность к натрию дисульфиту. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Ингибиторы фосфодиэстеразы (дротаверин, папаверин) снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Следует с осторожностью применять препарат одновременно с леводопой, поскольку антипаркинсонический эффект последней уменьшается, а ригидность и тремор усиливаются.

Особенности применения

Из-за риска возникновения коллапса при введении препарата больной должен находиться в лежачем положении.

Применять с осторожностью при артериальной гипотензии.

Следует быть осторожным при парентеральном введении препарата беременным женщинам (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Препарат содержит натрия метабисульфит (Е 223), который редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.

Это лекарственное средство содержит 9,01 об.% этанола (алкоголя), то есть 853,32 мг на дозу 12 мл (240 мг дротаверина). Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Способ применения и дозы

Обычная средняя суточная доза для взрослых составляет 40–240 мг (за 1–3 отдельных введения) внутримышечно.

При острых коликах у взрослых больных с конкрементами в мочевых или желчных путях — 40–80 мг внутривенно.

Дети

Препарат не применять детям.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость, особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к метабисульфиту; были сообщения о случаях анафилактического шока, в том числе с летальным исходом при применении инъекционной формы.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, артериальная гипотензия.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, запор, рвота.

Общие нарушения и реакции в месте введения: местные реакции в месте введения инъекции.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 мл в ампулах № 5 в пачке; № 5 в блистере в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 61057, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8. (Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС»).

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко , дом 22. (Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье»).