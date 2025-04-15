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Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Львов
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
97.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
36,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
36,45
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони:
-0,70 грн
37,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
36,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 27-Б
139.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони:
-0,70 грн
37,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Яремче, ул. Свободы, 307-А
159.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
30,16
Экономия при брони:
-0,56 грн
29,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
181.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони:
-0,70 грн
37,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
32,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ратно, ул. Европейская, 105
207.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
22,62
Экономия при брони:
-0,42 грн
22,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
221.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
36,35
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
27,89
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
327.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
18,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
328.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони:
-18,20 грн
18,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,75
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
405.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
18,80
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
429.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
462.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
31,50
грн
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