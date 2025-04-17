Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
80.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
165.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,68
Экономия при брони: -0,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
200.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
212.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
212.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
215.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
217.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 27-Б
235.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн