Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
27,91
Экономия при брони: -0,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Субботцы, ул. Центральная, 16
104.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
104.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,61
Экономия при брони: -1,42 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
130.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
133.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
29,84
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
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Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
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Аптека24
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Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
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Закрыто
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
142.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
5,77
Экономия при брони: -0,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье