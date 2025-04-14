Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
29,39
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
5,91
Экономия при брони: -0,35 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
70.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
109.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
27,91
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
171.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,57
Экономия при брони: -1,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Субботцы, ул. Центральная, 16
180.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
198.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
203.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн