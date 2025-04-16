Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
179.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
27,91
Экономия при брони: -0,41 грн
Подорожник
Субботцы, ул. Центральная, 16
195.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
205.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,41
Экономия при брони: -1,22 грн
Подорожник
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
237.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
251.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
257.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
259.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека24
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
260.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье