Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,69
Экономия при брони: -0,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
9.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
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Бердичев, ул. Одесская, 40/1
151.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
174.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
198.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
198.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
199.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
211.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Субботцы, ул. Центральная, 16
246.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
246.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,04
Экономия при брони: -0,85 грн