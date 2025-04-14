Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
5,78
Экономия при брони: -0,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
194.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
29,64
Экономия при брони: -1,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
213.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
253.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
253.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
256.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
295.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,12
Экономия при брони: -0,93 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
303.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
27,92
Экономия при брони: -0,42 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Субботцы, ул. Центральная, 16
308.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье