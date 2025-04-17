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Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Чернигов
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Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
36,50
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,68
Экономия при брони:
-0,18 грн
37,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
130.4 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони:
-0,70 грн
37,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
31,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
173.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
262.0 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
18,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
293.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
297.5 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,01
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
20,23
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
319.7 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони:
-18,20 грн
18,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
319.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
323.9 км
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,53
Экономия при брони:
-1,34 грн
20,19
грн
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