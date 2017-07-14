При парентеральном введении не следует допускать попадания препарата под кожу (возможно ирритативное действие).

Патология коронарных артерий. Назначение больших доз препарата может вызвать синдрома «обкрадывания», то есть уменьшение кровоснабжения ишемизированных участков миокарда. Дипиридамол обладает вазодилаторным эффектом, в связи с этим следует с осторожностью применять пациентам с тяжелой патологией коронарных артерий (например нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт миокарда). У таких пациентов при приеме дипиридамола может усиливаться боль за грудиной.

Печеночная недостаточность. Применение высоких доз дипиридамола может приводить к повышению уровня печеночных ферментов и печеночной недостаточности.

Данных о применении препарата у пациентов пожилого возраста при печеночной или почечной недостаточности нет, поэтому в этих случаях его следует применять с осторожностью.

Артериальная гипотензия. Дипиридамол следует с осторожностью применять пациентам с артериальной гипотонией в связи с тем, что он может вызвать периферическую вазодилатацию.