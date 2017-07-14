Дипиридамол (Dipyridamole) (4808) - инструкция по применению ATC-классификация
Дипиридамол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: dipyridamole;
1 мл раствора содержит дипиридамола 5 мг;
вспомогательные вещества: кислота винная, пропиленгликоль, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства. Антиагреганты.
Код АТС В01А С07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, повышает объемную скорость коронарного кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его устойчивость к гипоксии. Способствует улучшению кровообращения в коллатеральной сосудистой сети при нарушениях такого в основных коронарных сосудах. Снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, незначительно снижает системное артериальное давление, улучшает мозговое кровообращение. Дипиридамол — конкурентный ингибитор аденозиндезаминазы — ферментаа, расщепляющего аденозин и способствующего повышению образования аденозина, который участвует в ауторегуляции коронарного кровотока. Препарат тормозит агрегацию тромбоцитов и препятствует тромбообразованию. Указанный эффект, очевидно, обусловлен стимуляцией синтеза простациклина и ингированием биосинтеза тромбоксанов. С повышением продукции простациклина в сосудистой стенке связано влияние препарата на метаболизм арахидоновой кислоты. Антиагрегантная активность дипиридамола подобна таковой ацетилсалициловой кислоты.
Фармакокинетика.
Биодоступность составляет 37–66%. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови — 40–60 минут. Связь с белками плазмы крови — 80–95%. Быстро проникает в ткани. Метаболизируется в печени с образованием моноглюкуронида, который выводится с желчью.
Показания
Как антиагрегантное средство для профилактики послеоперационных тромбозов, нарушения мозгового кровообращения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Распространенный атеросклероз коронарных артерий, острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмии, артериальная гипотензия (коллапс), нестабильная стенокардия, субаортальный стеноз, почечная недостаточность, бронхиальная астма, обструктивные заболевания легких, выраженная печеночная недостаточность, геморрагический диатез, заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Дипиридамол несовместим с производными ксантина.
Одновременное применение Дипиридамола с ингибиторами холинэстеразы может ухудшить течение болезни у пациентов с миастенией.
Применение препарата с гепарином повышает риск геморрагических осложнений.
При одновременном применении с антикоагулянтами, ацетилсалициловой кислотой, гепарином, а также β-лактамными антибиотиками (пенициллины, цефалоспорины), тетрациклинами, хлорамфениколом наблюдается усиление антиагрегационным эффекта. Назначение дипиридамола с гепарином может сопровождаться риском развития геморрагических осложнений. Производные ксантина ослабляют коронарорасширяющий эффект препарата. Антациды, сорбенты и обволакивающие средства уменьшают всасывание дипиридамола, что приводит к уменьшению его максимальной концентрации в плазме крови и снижению эффективности.
Дипиридамол усиливает гипотензивное действие антигипертензивных средств, ослабляет антихолинергические свойства ингибиторов холинэстеразы.
Дипиридамол повышает уровень аденозина плазмы крови и его кардиоваскулярные эффекты. В связи с этим может потребоваться коррекция дозы аминазина.
Особенности применения
При парентеральном введении не следует допускать попадания препарата под кожу (возможно ирритативное действие).
Патология коронарных артерий. Назначение больших доз препарата может вызвать синдрома «обкрадывания», то есть уменьшение кровоснабжения ишемизированных участков миокарда. Дипиридамол обладает вазодилаторным эффектом, в связи с этим следует с осторожностью применять пациентам с тяжелой патологией коронарных артерий (например нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт миокарда). У таких пациентов при приеме дипиридамола может усиливаться боль за грудиной.
Печеночная недостаточность. Применение высоких доз дипиридамола может приводить к повышению уровня печеночных ферментов и печеночной недостаточности.
Данных о применении препарата у пациентов пожилого возраста при печеночной или почечной недостаточности нет, поэтому в этих случаях его следует применять с осторожностью.
Артериальная гипотензия. Дипиридамол следует с осторожностью применять пациентам с артериальной гипотонией в связи с тем, что он может вызвать периферическую вазодилатацию.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет внутримышечно или медленно внутривенно вводить по 1–2 мл 0,5% раствора в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально и зависит от степени риска тромбоэмболических осложнений.
Дети
Не назначают детям в возрасте до 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, брадикардия, аритмия, артериальная гипотензия, ощущение жара и тахикардия, особенно у лиц, применяющих вазодилататоры, обострение ишемической болезни сердца, (стенокардия и аритмия), синдром коронарного обкрадывания, снижение артериального давления при быстром внутривенном введении.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в области эпигастрия, диспепсия.
Со стороны крови: тромбоцитопения, изменения функциональных свойств тромбоцитов, кровотечение очень редко наблюдалось повышение склонности к кровотечениям во время или после хирургических вмешательств.
Со стороны нервной системы: головная боль, слабость, головокружение сосудистого генеза, потеря сознания, тремор.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, включая кратковременные кожные высыпания, крапивницу.
Со стороны иммунной системы: выраженный бронхоспазм и отек Квинке.
Со стороны костно-мышечной системы: боль в мышцах, артрит, миалгия.
Со стороны пищеварительной системы: были сообщения о том, что дипиридамол входит в состав камней желчного пузыря.
Общие нарушения: общая слабость, ощущение заложенности уха, шум в голове, гиперемия кожи лица, ринит, изменения в месте введения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, по 5 ампул в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Опытный завод «ГНЦЛС».
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение
Украина, 61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8.
Украина, 61013. Харьков, ул. Шевченко, 22.