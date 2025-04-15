Дипиридамол (Dipyridamole)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
39,12
Экономия при брони: -0,12 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
42,54
Экономия при брони: -2,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -3,82 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
119,34
Экономия при брони: -9,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье