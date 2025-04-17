Дипиридамол (Dipyridamole)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
40,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
105,89
Экономия при брони: -5,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,12
Экономия при брони: -1,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,60
Экономия при брони: -1,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
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Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -2,10 грн
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Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
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Экономия при брони: -2,10 грн
Ощад аптека
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Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
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