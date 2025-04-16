Дипиридамол (Dipyridamole)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
20,68
Экономия при брони: -0,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
35,79
Экономия при брони: -2,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,82
Экономия при брони: -3,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
35,01
Экономия при брони: -3,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
118,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,75
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
49,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
108,10
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
6,88
Экономия при брони: -0,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,73
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
50,99
Экономия при брони: -1,68 грн