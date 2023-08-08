ДИПИРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM) Действующее вещество
RTECS: 2,6-бис(диэтаноламино)-4,8-дипиперидинопиримидо(5,4-d)пиримидин.
конкурентный ингибитор аденозиндезаминазы — энзима, расщепляющего аденозин. Этот процесс способствует повышенному образованию аденозина, принимающего участие в ауторегуляции венечного кровотока. Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, увеличивает объемную скорость коронарного кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его толерантность к гипоксии. Способствует улучшению кровообращения в коллатеральной сосудистой сети при нарушении такового в основных коронарных сосудах. Уменьшает ОПСС, несколько снижает системное АД, улучшает мозговое кровообращение и реологические свойства крови; способствует улучшению функционального состояния почек при гломерулонефрите. Тормозит агрегацию тромбоцитов и препятствует тромбообразованию. Указанный эффект связан, вероятно, со стимуляцией синтеза простациклина и ингибированием биосинтеза тромбоксанов. С увеличением продукции простациклина в сосудистой стенке связано влияние дипиридамола на метаболизм арахидоновой кислоты. Антиагрегационная активность дипиридамола близка к таковой у ацетилсалициловой кислоты.
в качестве антиагрегационного средства для предупреждения послеоперационных тромбозов, при инфаркте миокарда, нарушениях мозгового кровообращения. Применение препарата при хронической ИБС в качестве коронаролитика ограничено.
внутрь натощак за 1 ч до еды в дозе 25–50 мг 3 раза в сутки, а в более тяжелых случаях — по 225 мг 3 раза в сутки. Длительность курса лечения — от нескольких недель до нескольких месяцев.
В качестве антитромботического средства назначают внутрь по 25 мг 3 раза в сутки. В/м и в/в вводят по 1–2 мл 0,5% р-ра в сутки. Доза для детей — 5 мг/кг массы тела.
распространенный атеросклероз коронарных артерий, острая фаза инфаркта миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмии, артериальная гипотензия, почечная недостаточность, период беременности. Нельзя вводить в/в при преколлаптоидных состояниях и коллапсе.
в отдельных случаях отмечаются кратковременная гиперемия кожи лица, тахикардия, головная боль, аллергическая сыпь на коже.
при парентеральном введении не следует допускать проникновения р-ра препарата под кожу (возможно ирритативное действие).
из-за возможного выпадения осадка дипиридамол нельзя смешивать в одном объеме с другими лекарственными средствами. Дипиридамол несовместим с производными ксантина.