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Активные вещества — “Д”ДИПИРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM)

ДИПИРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Дипиридамол таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Дипиридамол Таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 405 аптеках
от 24,37 грн
Цены в аптеках
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, банка, № 40; Здоровье
Дипиридамол Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, банка, № 40 Здоровье
В 130 аптеках
от 61,02 грн
Цены в аптеках
Дипиридамол раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5; Здоровье
Дипиридамол Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5 Здоровье
В 114 аптеках
от 20,90 грн
Цены в аптеках
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, банка, № 50; Здоровье Группа компаний
Дипиридамол Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, банка, № 50 Здоровье Группа компаний
В 25 аптеках
от 25,55 грн
Цены в аптеках
Курантил® 25 таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, флакон, № 100; Menarini Group
Курантил® 25 Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, флакон, № 100 Menarini Group
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций.
ДИПИРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM)
CAS №: 58-32-2 C24H40N8O4
USPDDN, RTECS: 2,2',2'',2'''-((4,8-дипиперидинопиримидо(5,4-d)пиримидин-2,6-диил)динитрило)тетраэтанол.
RTECS: 2,6-бис(диэтаноламино)-4,8-дипиперидинопиримидо(5,4-d)пиримидин.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций.

конкурентный ингибитор аденозиндезаминазы — энзима, расщепляющего аденозин. Этот процесс способствует повышенному образованию аденозина, принимающего участие в ауторегуляции венечного кровотока. Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, увеличивает объемную скорость коронарного кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его толерантность к гипоксии. Способствует улучшению кровообращения в коллатеральной сосудистой сети при нарушении такового в основных коронарных сосудах. Уменьшает ОПСС, несколько снижает системное АД, улучшает мозговое кровообращение и реологические свойства крови; способствует улучшению функционального состояния почек при гломерулонефрите. Тормозит агрегацию тромбоцитов и препятствует тромбообразованию. Указанный эффект связан, вероятно, со стимуляцией синтеза простациклина и ингибированием биосинтеза тромбоксанов. С увеличением продукции простациклина в сосудистой стенке связано влияние дипиридамола на метаболизм арахидоновой кислоты. Антиагрегационная активность дипиридамола близка к таковой у ацетилсалициловой кислоты.

в качестве антиагрегационного средства для предупреждения послеоперационных тромбозов, при инфаркте миокарда, нарушениях мозгового кровообращения. Применение препарата при хронической ИБС в качестве коронаролитика ограничено.

внутрь натощак за 1 ч до еды в дозе 25–50 мг 3 раза в сутки, а в более тяжелых случаях — по 225 мг 3 раза в сутки. Длительность курса лечения — от нескольких недель до нескольких месяцев.
В качестве антитромботического средства назначают внутрь по 25 мг 3 раза в сутки. В/м и в/в вводят по 1–2 мл 0,5% р-ра в сутки. Доза для детей — 5 мг/кг массы тела.

распространенный атеросклероз коронарных артерий, острая фаза инфаркта миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмии, артериальная гипотензия, почечная недостаточность, период беременности. Нельзя вводить в/в при преколлаптоидных состояниях и коллапсе.

в отдельных случаях отмечаются кратковременная гиперемия кожи лица, тахикардия, головная боль, аллергическая сыпь на коже.

при парентеральном введении не следует допускать проникновения р-ра препарата под кожу (возможно ирритативное действие).

из-за возможного выпадения осадка дипиридамол нельзя смешивать в одном объеме с другими лекарственными средствами. Дипиридамол несовместим с производными ксантина.