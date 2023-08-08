ДИПИРИДАМОЛ (DIPYRIDAMOLUM)

конкурентный ингибитор аденозиндезаминазы — энзима, расщепляющего аденозин. Этот процесс способствует повышенному образованию аденозина, принимающего участие в ауторегуляции венечного кровотока. Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, увеличивает объемную скорость коронарного кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его толерантность к гипоксии. Способствует улучшению кровообращения в коллатеральной сосудистой сети при нарушении такового в основных коронарных сосудах. Уменьшает ОПСС, несколько снижает системное АД, улучшает мозговое кровообращение и реологические свойства крови; способствует улучшению функционального состояния почек при гломерулонефрите. Тормозит агрегацию тромбоцитов и препятствует тромбообразованию. Указанный эффект связан, вероятно, со стимуляцией синтеза простациклина и ингибированием биосинтеза тромбоксанов. С увеличением продукции простациклина в сосудистой стенке связано влияние дипиридамола на метаболизм арахидоновой кислоты. Антиагрегационная активность дипиридамола близка к таковой у ацетилсалициловой кислоты.