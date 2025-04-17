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Дипиридамол (Dipyridamole)

Дипиридамол (Dipyridamole)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Винница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
30,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
38,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
29,65 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
116,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,57 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
38,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
38,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
81,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
68,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
38,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
31,90 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
34,61 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
32,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
75,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 108-А
6.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -14,70 грн
38,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,08
Экономия при брони: -5,88 грн
15,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,54 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
81,62 грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
83,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,54 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
81,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
68,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
53.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
26,69 грн
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