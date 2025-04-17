Дипиридамол (Dipyridamole)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Винница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 108-А
6.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
21,08
Экономия при брони: -5,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
53.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье