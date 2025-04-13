Дипиридамол (Dipyridamole)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,61
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
35,07
Экономия при брони: -2,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
43,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
35,15
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
49,20
Экономия при брони: -12,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Фармация
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
54,50
Экономия при брони: -1,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний