Дипиридамол (Dipyridamole)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
108,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
108,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
5.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
43,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
7.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,54
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
34,27
Экономия при брони: -1,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
117,30
Экономия при брони: -12,80 грн