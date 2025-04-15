Дипиридамол (Dipyridamole)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
43,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -16,80 грн
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
102,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -16,80 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
52,70
Экономия при брони: -16,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье