Дипиридамол (Dipyridamole)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
108,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -14,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой 75 мг банка №40
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Дипиридамол раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье