Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)
Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой инструкция по применению
Состав
Вода очищенная, экстракт цветков календулы, токоферола ацетат (витамин Е), морская соль, ПЭГ-40, гелеобразующий полисахаридный полимер, гиалуроновая кислота.
Характеристика
гель мукоадгезивный увлажняет и стимулирует заживление слизистой оболочки носа и чувствительной кожи вокруг ноздрей, предотвращает зуд и жжение, помогает устранить раздражение, воспаления и отека носа. Способствует восстановлению барьерных функций слизистой оболочки носа, таким образом помогает в профилактике насморка и предупреждает инфекции дыхательных путей, защищает от неблагоприятных внешних факторов (сухой загазованный воздух и пр.). Используется в качестве увлажняющего средства для детей в возрасте от 6 мес и взрослых с целью ухода за полостью носа. Как вспомогательное средство при состояниях, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки носа (при ринитах различного происхождения, в том числе аллергических, синдроме «пустого носа», пребывании на сухом загазованном воздухе), а также для разжижения слизи и выведения избыточных выделений из носа и для предотвращения образования спаек и рубцов при хронических риносинуситах, для улучшения процесса заживления после хирургических операций.
Рекомендации по использованию
детям с 6 мес и взрослым с профилактической целью и как вспомогательное средство в комплексной терапии использовать гель 4–6 раз в сутки.
Для размягчения и удаления носовых выделений — 2–3 раза в сутки, пока скопления носовых выделений не будут размягчены и удалены.
Для стимулирования восстановления функций слизистой оболочки носа при острых и хронических нарушениях носового дыхания использовать 4–6 раз в сутки.
Можно использовать так часто и долго, как это необходимо. Гель подходит для длительного интенсивного носового ухода.
При использовании держите голову вертикально и следите за тем, чтобы содержание носа не засасывалось обратно в тюбик. Нанесите небольшое количество геля в полость носа, легко нажав на тубу, сожмите ноздри пальцами и немного помассируйте. Сделайте это осторожно или непосредственно кончиком тубы, или чистым кончиком пальца. Если носовые пути заложены, очистите их от слизи с помощью платка или салфетки. После использования кончик тубы следует протирать чистым платком, это снизит риск заражения при последующем использовании. Гель должен использоваться исключительно одним человеком. Совместное использование тубы с носовым аппликатором может привести к распространению инфекции.
Можно использовать в течение 6 мес после открытия. Перед использованием рекомендована консультация врача.
Рекомендуется написать маркером свое имя на тубе в выделенной зоне для удобства.
Использование в период беременности или кормления грудью: нет ограничений.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке производителя, в сухом недоступном для детей месте, при температуре 5–25 ° С.