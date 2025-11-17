детям с 6 мес и взрослым с профилактической целью и как вспомогательное средство в комплексной терапии использовать гель 4–6 раз в сутки.

Для размягчения и удаления носовых выделений — 2–3 раза в сутки, пока скопления носовых выделений не будут размягчены и удалены.

Для стимулирования восстановления функций слизистой оболочки носа при острых и хронических нарушениях носового дыхания использовать 4–6 раз в сутки.

Можно использовать так часто и долго, как это необходимо. Гель подходит для длительного интенсивного носового ухода.

При использовании держите голову вертикально и следите за тем, чтобы содержание носа не засасывалось обратно в тюбик. Нанесите небольшое количество геля в полость носа, легко нажав на тубу, сожмите ноздри пальцами и немного помассируйте. Сделайте это осторожно или непосредственно кончиком тубы, или чистым кончиком пальца. Если носовые пути заложены, очистите их от слизи с помощью платка или салфетки. После использования кончик тубы следует протирать чистым платком, это снизит риск заражения при последующем использовании. Гель должен использоваться исключительно одним человеком. Совместное использование тубы с носовым аппликатором может привести к распространению инфекции.

Можно использовать в течение 6 мес после открытия. Перед использованием рекомендована консультация врача.

Рекомендуется написать маркером свое имя на тубе в выделенной зоне для удобства.

Использование в период беременности или кормления грудью: нет ограничений.

Не является лекарственным средством.