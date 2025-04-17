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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Винница
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Доступно в 30 аптеках в Винница
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Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-54,40 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-54,40 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-48,70 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-48,70 грн
247,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-54,40 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-48,70 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-48,70 грн
247,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-48,70 грн
247,30
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-54,40 грн
247,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони:
-54,60 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
294,20
Экономия при брони:
-46,90 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-48,80 грн
247,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-54,40 грн
247,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 41
4.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
294,10
Экономия при брони:
-46,80 грн
247,30
грн
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