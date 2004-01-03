Все аптеки Украины
Список производителейГГеолик Фарм Маркетинг Групп

Производитель: Геолик Фарм Маркетинг Групп

02081, Киев, ул. Урловская, 23б, оф. 241
+38 044 239-26-41
Продукция
Контакты
Найдено: 9 препаратов
Бодрекс саше, № 30; БРЕНД-ФАРМ
Бодрекс Саше, № 30 БРЕНД-ФАРМ
В 85 аптеках
от 993,50 грн
Цены в аптеках
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель, 20 г; Геолик Фарм Маркетинг Групп
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой Гель, 20 г Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 75 аптеках
от 229,16 грн
Цены в аптеках
Ингуар пакет, № 30; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Ингуар Пакет, № 30 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 105 аптеках
от 650,75 грн
Цены в аптеках
Лоросан спрей оромукозный, раствор, 330 мг/мл, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 30 мл, № 1; Биолик
Лоросан Спрей оромукозный, раствор, 330 мг/мл, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 30 мл, № 1 Биолик
В 110 аптеках
от 193,49 грн
Цены в аптеках
Оверин® раствор для инъекций, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Оверин® Раствор для инъекций, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 497 аптеках
от 1133,35 грн
Цены в аптеках
СЕЛФИК-ЦИНК капсулы, 100 мг, № 20; Энзим
СЕЛФИК-ЦИНК Капсулы, 100 мг, № 20 Энзим
В 34 аптеках
от 257,56 грн
Цены в аптеках
Эребра® таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Эребра® Таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 644 аптеках
от 142,64 грн
Цены в аптеках
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель, 10 г; Геолик Фарм Маркетинг Групп
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой Гель, 10 г Геолик Фарм Маркетинг Групп
Нет в наличии
ПОЛИСТАТ КОМПОЗИТУМ таблетки, 200 мг, № 50; ЛЕГЕР ФАРМА
ПОЛИСТАТ КОМПОЗИТУМ Таблетки, 200 мг, № 50 ЛЕГЕР ФАРМА
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
02081, Киев, ул. Урловская, 23б, оф. 241
+38 044 239-26-41
Найдено: 9 препаратов
Бодрекс саше, № 30; БРЕНД-ФАРМ
Бодрекс Саше, № 30 БРЕНД-ФАРМ
В 85 аптеках
от 993,50 грн
Цены в аптеках
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель, 20 г; Геолик Фарм Маркетинг Групп
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой Гель, 20 г Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 75 аптеках
от 229,16 грн
Цены в аптеках
Ингуар пакет, № 30; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Ингуар Пакет, № 30 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 105 аптеках
от 650,75 грн
Цены в аптеках
Лоросан спрей оромукозный, раствор, 330 мг/мл, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 30 мл, № 1; Биолик
Лоросан Спрей оромукозный, раствор, 330 мг/мл, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 30 мл, № 1 Биолик
В 110 аптеках
от 193,49 грн
Цены в аптеках
Оверин® раствор для инъекций, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Оверин® Раствор для инъекций, 250 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 497 аптеках
от 1133,35 грн
Цены в аптеках
СЕЛФИК-ЦИНК капсулы, 100 мг, № 20; Энзим
СЕЛФИК-ЦИНК Капсулы, 100 мг, № 20 Энзим
В 34 аптеках
от 257,56 грн
Цены в аптеках
Эребра® таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20; Геолик Фарм Маркетинг Групп
Эребра® Таблетки сублингвальные, 0,02 г, блистер, № 20 Геолик Фарм Маркетинг Групп
В 644 аптеках
от 142,64 грн
Цены в аптеках
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель, 10 г; Геолик Фарм Маркетинг Групп
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой Гель, 10 г Геолик Фарм Маркетинг Групп
Нет в наличии
ПОЛИСТАТ КОМПОЗИТУМ таблетки, 200 мг, № 50; ЛЕГЕР ФАРМА
ПОЛИСТАТ КОМПОЗИТУМ Таблетки, 200 мг, № 50 ЛЕГЕР ФАРМА
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції