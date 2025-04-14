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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Харьков
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Доступно в 12 аптеках в Харьков
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Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
313,80
Экономия при брони:
-50,10 грн
263,70
грн
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Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-38,00 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
313,80
Экономия при брони:
-50,10 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-32,30 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
313,80
Экономия при брони:
-50,10 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-38,30 грн
263,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони:
-38,20 грн
263,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 1 мин
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
14.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-52,30 грн
249,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Валки, ул. Харьковская, 11-А
47.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-52,30 грн
249,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Полтава, ул. Европейская, 66
131.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-29,10 грн
267,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
132.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-34,70 грн
267,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-34,70 грн
267,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
134.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-34,70 грн
267,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лебедин, пл. Соборная, 26/1
142.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-56,70 грн
245,00
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-49,80 грн
252,20
грн
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