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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Николаев
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-42,50 грн
249,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-42,50 грн
249,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
98.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони:
-35,00 грн
266,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-47,40 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,50 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-47,50 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
241,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Братское, ул. Мира, 88
107.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,50 грн
248,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,50 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,50 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-47,50 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
111.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-43,40 грн
248,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-47,40 грн
248,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
115.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
258,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
116.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,20
Экономия при брони:
-42,70 грн
249,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
244,00
грн
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