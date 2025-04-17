Киев
Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -53,50 грн
248,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,60
Экономия при брони: -53,40 грн
248,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,60
Экономия при брони: -53,40 грн
248,20 грн
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Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
319,75
Экономия при брони: -9,59 грн
310,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -39,80 грн
261,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони: -60,60 грн
241,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -60,30 грн
241,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -39,80 грн
261,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
104.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -60,30 грн
241,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
320,95
Экономия при брони: -9,63 грн
311,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
233,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 78
113.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
266,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
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Экономия при брони: -39,80 грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
339,18
Экономия при брони: -10,18 грн
329,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
266,00
Экономия при брони: -16,00 грн
250,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
339,33
Экономия при брони: -10,18 грн
329,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
278,00
Экономия при брони: -24,00 грн
254,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони: -43,80 грн
248,20 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
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Экономия при брони: -9,59 грн
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