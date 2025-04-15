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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Львов
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Доступно в 64 аптеках в Львов
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Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-44,90 грн
251,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
294,20
Экономия при брони:
-43,00 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-44,90 грн
251,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-50,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-50,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
251,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,14
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-44,90 грн
251,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-50,80 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,00
Экономия при брони:
-50,80 грн
251,20
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
283,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
294,20
Экономия при брони:
-43,00 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-50,50 грн
251,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-44,80 грн
251,20
грн
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