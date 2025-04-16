Киев
Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Изогидроник гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой (Isohydronic gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -26,00 грн
245,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -26,00 грн
245,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -26,00 грн
245,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони: -50,30 грн
245,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -26,00 грн
245,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -56,40 грн
245,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -56,40 грн
245,70 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -56,40 грн
245,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -27,00 грн
244,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -26,00 грн
245,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -56,40 грн
245,70 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -27,00 грн
244,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -57,30 грн
244,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони: -57,30 грн
244,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
274,00
Экономия при брони: -28,00 грн
246,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
274,00
Экономия при брони: -28,00 грн
246,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони: -46,60 грн
249,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
106.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони: -42,40 грн
259,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Яновского, 112
107.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони: -42,20 грн
259,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони: -13,00 грн
258,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное