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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Кривой Рог
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Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
245,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
245,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
245,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-50,30 грн
245,70
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
245,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-56,40 грн
245,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-56,40 грн
245,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-56,40 грн
245,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
244,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
245,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-56,40 грн
245,70
грн
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В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
26.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
244,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-57,30 грн
244,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-57,30 грн
244,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
274,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
246,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
274,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
246,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-46,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
106.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони:
-42,40 грн
259,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Яновского, 112
107.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-42,20 грн
259,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
271,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
258,00
грн
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