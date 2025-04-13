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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Киев
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Доступно в 94 аптеках в Киев
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Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
294,00
Экономия при брони:
-32,30 грн
261,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
349,38
Экономия при брони:
-10,48 грн
338,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
319,75
Экономия при брони:
-9,59 грн
310,16
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
349,38
Экономия при брони:
-10,48 грн
338,90
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
339,18
Экономия при брони:
-10,18 грн
329,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-34,30 грн
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-34,30 грн
261,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
3.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
337,30
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
339,33
Экономия при брони:
-10,18 грн
329,15
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-34,30 грн
261,70
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
326,05
Экономия при брони:
-9,78 грн
316,27
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
284,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,70
Экономия при брони:
-40,00 грн
261,70
грн
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