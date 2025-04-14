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Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Изогидроник
гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой
(Isohydronic
gel for moisturizing the nasal cavity with hyaluronic acid and calendula
)
Одесса
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Доступно в 10 аптеках в Одесса
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Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,40 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,40 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-47,40 грн
248,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,40 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-43,30 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,10
Экономия при брони:
-47,40 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-47,30 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-53,40 грн
248,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
12.7 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
296,00
Экономия при брони:
-47,30 грн
248,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
14.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
248,70
грн
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
109.6 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-42,50 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
115.0 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,00
Экономия при брони:
-42,50 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
115.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
241,36
Экономия при брони:
-0,06 грн
241,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
140.1 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
301,90
Экономия при брони:
-35,10 грн
266,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
153.3 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
281,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
292,20
Экономия при брони:
-42,70 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Братское, ул. Мира, 88
167.4 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 46
191.2 км
ИЗОГИДРОНИК гель для увлажнения полости носа с гиалуроновой кислотой и календулой гель 20 г №1
Геолик Фарм Маркетинг Групп
302,10
Экономия при брони:
-52,60 грн
249,50
грн
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