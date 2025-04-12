фармакодинамика. Механизм действия. Эзетимиб — представитель нового класса гиполипидемических веществ, которые селективно подавляют интестинальную абсорбцию ХС и соответствующих растительных стеролов. Эзетимиб является перорально активным и имеет механизм действия, отличный от других классов препаратов, снижающих уровень ХС (например статинов, секвестрантов желчных кислот (смолы), кислотных производных фибратов и растительных станолов). Молекулярной мишенью эзетимиба является переносчик стеролов Niemann — Pick Cl-like 1 (NPC1L1), отвечающий за всасывание ХС и фитостеролов в кишечнике.

Эзетимиб локализуется на щеточной каемке тонкой кишки и угнетает абсорбцию ХС, уменьшая доставку интестинального ХС в печень; статины снижают синтез ХС в печени, и совместно эти механизмы обеспечивают дополнительное снижение уровня ХС. После 2-недельного клинического применения у 18 пациентов с гиперхолестеринемией эзетимиб на 54% снижал абсорбцию ХС по сравнению с плацебо.

Фармакодинамические эффекты. Проведена серия доклинических исследований для определения селективности эзетимиба по угнетению абсорбции ХС. Эзетимиб подавлял абсорбцию [14]С-ХС без влияния на абсорбцию ТГ, жирных кислот, желчных кислот, прогестерона, этинилэстрадиола или жирорастворимых витаминов А и D.

В эпидемиологических исследованиях установлено, что сердечно-сосудистая заболеваемость и летальность меняются в прямой зависимости от уровня общего ХС и ХС ЛПНП и в обратной — от уровня ХС ЛПВП.

Применение эзетимиба со статинами эффективно снижает риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС и острым коронарным синдромом (ОКС) в анамнезе.

Клиническая эффективность и безопасность. В контролируемых клинических исследованиях эзетимиб в качестве монотерапии, а также с сопутствующим применением со статинами значительно снижал уровень общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина В (Апо-В) и ТГ и повышал уровень ХС ЛПВП у пациентов с гиперхолестеринемией.

Первичная гиперхолестеринемия. В двойном слепом плацебо-контролируемом 8-недельном исследовании 769 пациентов с гиперхолестеринемией, которые уже получали монотерапию статинами и не соответствовали целевому уровню ХС ЛПНП в соответствии с Национальной образовательной программой по ХС (NCEP) (2,6–4,1 ммоль/л (100–160 мг/дл) в зависимости от базовых характеристик), были рандомизированы для приема эзетимиба 10 мг либо плацебо, в дополнение к текущей терапии статинами.

Среди пациентов, которые получали статины и не соответствовали цели ХС ЛПНП на начальном этапе (~82%), значительно больше пациентов, рандомизированных для приема эзетимиба, достигли целевого уровня ХС ЛПНП в конечной точке исследования по сравнению с пациентами, рандомизированными для приема плацебо, соответственно 72 и 19%. Соответствующее снижение уровня ХС ЛПНП существенно отличалось (25 и 4% для эзетимиба по сравнению с плацебо соответственно). Кроме того, эзетимиб, добавленный к текущей терапии статинами, существенно снизил уровень общего ХС, Апо-В, ТГ и повысил уровень ХС ЛПНП по сравнению с плацебо. Эзетимиб или плацебо, добавленные к терапии статинами, снизили средний уровень СРБ на 10% или 0% от начального уровня соответственно.

В двух двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых 12-недельных исследованиях с участием 1719 пациентов с первичной гиперхолестеринемией эзетимиб в дозе 10 мг существенно снизил уровень общего ХС (13%), ЛПНП (19%), Апо-В (14%) и ТГ (8%) и повысил уровень ХС ЛПВП (3%) по сравнению с плацебо. Кроме того, эзетимиб не влиял на концентрацию жирорастворимых витаминов А, D и Е, на протромбиновое время и, как и другие гиполипидемические препараты, не препятствовал продукции стероидных гормонов корой надпочечников.

В многоцентровом двойном слепом контролируемом клиническом исследовании (ENHANCE) 720 пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией были рандомизированы для приема эзетимиба 10 мг в комбинации с симвастатином 80 мг (n=357) или только симвастатина 80 мг (n=363) в течение 2 лет. Основной целью исследования было изучение эффекта комбинированной терапии эзетимиб/симвастатин на толщину интима-медиа (ТИМ) сонных артерий по сравнению с монотерапией симвастатином. Влияние этого суррогатного маркера на сердечно-сосудистую заболеваемость и летальность все еще не продемонстрировано. Первичная конечная точка, изменение средней ТИМ всех 6 сегментов сонных артерий не отличалась в значительной степени (р=0,29) между двумя группами лечения, как было определено с помощью ультразвукового исследования в В-режиме. При применении эзетимиба 10 мг в комбинации с симвастатином 80 мг или только симвастатина 80 мг ТИМ увеличилась на 0,0111 и 0,0058 мм соответственно в течение 2-летнего периода исследования (исходная ТИМ сонных артерий — 0,68 и 0,69 мм соответственно).

Эзетимиб 10 мг в комбинации с симвастатином 80 мг снизил уровень ХС ЛПНП, общего ХС, Апо-B и ТГ в значительно большей степени, чем симвастатин 80 мг. Процентное повышение уровня ХС ЛПВП было подобным для двух групп лечения. Побочные реакции, о которых сообщали при применении эзетимиба 10 мг в комбинации с симвастатином 80 мг, соответствовали его известному профилю безопасности.

Дети. В многоцентровом двойном слепом контролируемом исследовании 138 пациентов (59 мальчиков и 79 девочек) в возрасте 6–10 лет (средний возраст 8,3 года) с гетерозиготной семейной или несемейной гиперхолестеринемией (ГеСГ) с исходными уровнями ХС ЛПНП 3,74–9,92 ммоль/л были рандомизированы для приема эзетимиба 10 мг или плацебо в течение 12 нед.

На 12-й неделе эзетимиб существенно снизил уровень общего ХС (21% против 0%), ХС ЛПНП (–28% против 1%), Aпо-B (22% против 1%), ХС ЛПВП (–26 % против 0%) по сравнению с плацебо. Результаты для двух групп лечения были подобными для ТГ и ХС ЛПВП (–6% против +8% и +2% против +1% соответственно).

В многоцентровом двойном слепом контролируемом исследовании 142 мальчика (стадия Таннера II или выше) и 106 девочек после менархе в возрасте 10–17 лет (средний возраст 14,2 года) с ГеСГ с исходными уровнями ХС ЛПНП 4,1–10,4 ммоль/л были рандомизированы для приема эзетимиба 10 мг в сочетании с симвастатином (10, 20 или 40 мг) или только симвастатина (10, 20 или 40 мг) в течение 6 нед, эзетимиба и 40 мг симвастатина или только 40 мг симвастатина в течение следующих 27 нед с последующим открытым сочетанным приемом эзетимиба и симвастатина (10, 20 или 40 мг) в течение 20 нед.

На 6-й неделе эзетимиб с сочетанным применением симвастатина (все дозы) существенно снизил уровень общего ХС (38% против 26%), ХС ЛПНП (49% против 34%), Aпо-B (39% против 27%), ХС ЛПВП (47% против 33%) по сравнению с монотерапией симвастатином (все дозы). Результаты для двух групп лечения были подобными для ТГ и ХС ЛПВП (–17% против –12% и +7% против +6% соответственно). На 33-й неделе результаты были сопоставимы с результатами на 6-й неделе, и значительно больше пациентов, получавших эзетимиб и 40 мг симвастатина (62%), достигли идеальной цели в соответствии с NCEP AAP (<2,8 ммоль/л (110 мг/дл)) для ХС ЛПНП по сравнению с теми, кто получал 40 мг симвастатина (25%). На 53-й неделе, в конце открытого дополнительного исследования, влияние на липидные параметры сохранялось.

Безопасность и эффективность эзетимиба, назначаемого в комбинации с симвастатином в дозе более 40 мг в сутки детям в возрасте 10–17 лет, не изучали. Безопасность и эффективность эзетимиба, назначаемого в комбинации с симвастатином детям в возрасте до 10 лет, не изучали. Долгосрочная эффективность терапии эзетимибом у пациентов в возрасте до 17 лет для снижения заболеваемости и летальности в зрелом возрасте не исследовалась.

Профилактика сердечно-сосудистых событий. Улучшение сокращения исходов: международное исследование эффективности Виторина (IMPROVE-IT) — это многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование с активным контролем с участием 18 144 пациентов, которые были включены в течение 10 дней после госпитализации в связи с ОКС (острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильная стенокардия). На момент проявления ОКС уровень ХС ЛПНП у пациентов составлял ≤125 мг/дл (≤3,2 ммоль/л), если они не получали гиполипидемические препараты, или ≤100 мг/дл (≤2,6 ммоль/л), если они получали гиполипидемические препараты. Все пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1 для приема или эзетимиба/симвастатина 10/40 мг (n=9067) или симвастатина 40 мг (n=9077) и находились под наблюдением в среднем 6 лет.

Средний возраст пациентов составил 63,6 года; 76% были мужского пола, 84% — кавказской национальности и 27% имели сахарный диабет. Средний показатель ХС ЛПНП на момент изучения квалификационного события составил 80 мг/дл (2,1 ммоль/л) для липидоснижающей терапии (n=6390) и 101 мг/дл (2,6 ммоль/л) для тех пациентов, которые не получали предварительно гиполипидемические препараты (n=11 594). До госпитализации в связи с ОКС 34% пациентов получали терапию статинами. В течение 1 года средний показатель ХС ЛПНП для пациентов, которые продолжали терапию, составил 53,2 мг/дл (1,4 ммоль/л) для группы эзетимиб/симвастатин и 69,9 мг/дл (1,8 ммоль/л) для группы монотерапии симвастатином. Показатели липидов в целом были получены для пациентов, которые продолжали получать исследуемую терапию.

Первичной конечной точкой была комбинация, включающая летальный исход по причине сердечно-сосудистой патологии, ОКС (который определялся как нелетальный ИМ, задокументированная нестабильная стенокардия, требующая госпитализации, или любая процедура коронарной реваскуляризации, которую проводили как минимум через 30 дней после назначения рандомизированного лечения) и нелетальный инсульт. Исследования показали, что терапия эзетимибом при добавлении к симвастатину обеспечивает постепенное преимущество в уменьшении первичной комбинированной конечной точки летального исхода вследствие сердечно-сосудистой патологии, ОКС и нелетального инсульта по сравнению с симвастатином (относительный риск снижается на 6,4%, р=0,016). Первичная конечная точка наблюдалась у 2572 из 9067 пациентов (7-летний показатель на основе метода Каплана — Мейера (КМ) составил 32,72%) в группе эзетимиб/симвастатин и 2742 из 9077 пациентов (7-летний показатель на основе метода КМ составил 34,67%) в группе симвастатина (табл. 1). Ожидается, что это дополнительное преимущество будет схожим с одновременным введением других статинов, которые показали свою эффективность в снижении риска сердечно-сосудистых событий. Общая летальность в этой группе высокого риска не изменилась (см. табл. 1).

Для всех инсультов было общее преимущество; однако наблюдалось небольшое незначительное повышение частоты случаев геморрагического инсульта в группе эзетимиб/симвастатин по сравнению с симвастатином (см. табл. 1). Риск геморрагического инсульта при применении эзетимиба в сочетании с высокоактивными статинами в долгосрочных исследованиях результатов не был оценен.

Терапевтический эффект эзетимиба/симвастатина в целом соответствовал общим результатам во многих подгруппах, включая пол, возраст, расу, наличие сахарного диабета в анамнезе, начальные уровни липидов, предшествующую терапию статинами, инсульт и АГ в анамнезе.

Таблица 1. Основные сердечно-сосудистые события по группам лечения у всех рандомизированных пациентов в исследовании IMPROVE-IT.



Результат Эзетимиб/симвастатин

10/40 мгa

(N=9067) Симвастатин 40 мгb (N=9077) Отношение рисков

(95% ДИ) p-значение n KM%c n KM%c Первичная комбинированная конечная точка Летальный исход вследствие сердечно-сосудистой патологии, ОКС и нелетальный инсульт 2572 32,72% 2742 34,67% 0,936

(0,887, 0,988) 0,016 Вторичные комбинированные конечные точки Летальный исход вследствие ИБС, нелетальный ИМ, неотложная коронарная реваскуляризация через 30 дней 1322 17,52% 1448 18,88% 0,912

(0,847, 0,983) 0,016 ОКС, нелетальный инсульт, летальный исход (все причины) 3089 38,65% 3246 40,25% 0,948

(0,903, 0,996) 0,035 Летальный исход вследствие сердечно-сосудистой патологии, нелетальный ИМ, нестабильная стенокардия, требующая госпитализации, любая реваскуляризация, нелетальный инсульт 2716 34,49% 2869 36,20% 0,945

(0,897, 0,996) 0,035 Компоненты первичной комбинированной конечной точки и отобранные конечные точки эффективности (первые случаи указанного события в любое время) Летальный исход вследствие сердечно-сосудистой патологии 537 6,89% 538 6,84% 1,000

(0,887, 1,127) 0,997 ОКС: Нелетальный ИМ 945 12,77% 1083 14,41% 0,871 (0,798, 0,950) 0,002 Нестабильная стенокардия, требующая госпитализации 156 2,06% 148 1,92% 1,059

(0,846, 1,326) 0,618 Срочная коронарная реваскуляризация после 30 дней 1690 21,84% 1793 23,36% 0,947

(0,886, 1,012) 0,107 Нелетальный инсульт 245 3,49% 305 4,24% 0,802

(0,678, 0,949) 0,010 Все ИМ (летальный и нелетальный) 977 13,13% 1118 14,82% 0,872

(0,800, 0,950) 0,002 Все инсульты (летальный и нелетальный) 296 4,16% 345 4,77% 0,857

(0,734, 1,001) 0,052 Негеморрагический инсульт 242 3,48% 305 4,23% 0,793

(0,670, 0,939) 0,007 Геморрагический инсульт 59 0,77% 43 0,59% 1,377

(0,930, 2,040) 0,110 Летальный исход по любой причине 1215 15,36% 1231 15,28% 0,989

(0,914, 1,070) 0,782



a6% пациентам доза эзетимиба/симвастатина была повышена до 10/80 мг.

b27% пациентам доза симвастатина была повышена до 80 мг.

c7-летний показатель на основе метода КМ.

dВключает ишемический инсульт или инсульт неопределенного типа.



Профилактика ОСП при хроническом заболевании почек. Исследование по защите сердца и почек (SHARP) — это многонациональное рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование с участием 9438 пациентов с хроническим заболеванием почек, треть из которых на начальном этапе находились на диализе. В целом 4650 пациентам была назначена фиксированная доза комбинации эзетимиб 10 мг и симвастатин 20 мг, а 4620 — плацебо; пациенты находились под наблюдением в среднем 4,9 года. Средний возраст пациентов составил 62 года; 63% были мужского пола; 72% — кавказской национальности; 23% имели сахарный диабет, а для тех, кто не получал диализ, средняя оцениваемая СКФ составила 26,5 мл/мин/1,73 м2. Критериев введения липидов не было. Средний уровень ХС ЛПНП на начальном этапе составил 108 мг/дл. Через год, в том числе у пациентов, которые больше не принимали исследуемые лекарства, уровень ХС ЛПНП снизился на 26% при монотерапии симвастатином в дозе 20 мг и на 38% при приеме эзетимиба в дозе 10 мг в комбинации с симвастатином в дозе 20 мг по сравнению с плацебо.

Первичное сравнение, которое было определено в протоколе SHARP, это анализ в соответствии с исходно назначенным лечением основных сосудистых событий (ОСС), которые определялись как нелетальный ИМ или остановка сердца, инсульт или любая процедура реваскуляризации, только у тех пациентов, которые изначально были рандомизированы в группу эзетимиба в комбинации с симвастатином (n=4193) или в группу плацебо (n=4191). Вторичные анализы включали аналогичную комбинацию, проанализированную для всей когорты, рандомизированной (на начальном этапе исследования или через 1 год) для приема эзетимиба в комбинации с симвастатином (n=4650) или плацебо (n=4620), а также компоненты этой комбинации. Анализ первичной конечной точки показал, что эзетимиб в комбинации с симвастатином значительно снизил риск развития сосудистых событий (749 пациентов с событиями в группе плацебо и 639 в группе эзетимиба в сочетании с группой симвастатина) с относительным снижением риска на 16% (р=0,001). Тем не менее, этот план исследования не позволил внести отдельный вклад монокомпонентного эзетимиба в эффективность, чтобы значительно снизить риск возникновения сосудистых событий у пациентов с хроническим заболеванием почек. Отдельные компоненты ОСС у всех рандомизированных пациентов представлены в табл. 2. Эзетимиб в комбинации с симвастатином значительно снизил риск инсульта и любой реваскуляризации с незначительными числовыми различиями с преобладанием эзетимиба в комбинации с симвастатином при нелетальном ИМ и остановке сердца.

Таблица 2. ОСС по группам лечения у всех рандомизированных пациентов в исследовании SHARPa.



Результат Эзетимиб 10 мг

в комбинации с симвастатином 20 мг (N=4650) Плацебо

(N=4620) Отношение риска (95% ДИ) Р-значение ОСС 701 (15,1%) 814 (17,6%) 0,85 (0,77–0,94) 0,001 Нелетальный ИМ 134 (2,9%) 159 (3,4%) 0,84 (0,66–1,05) 0,12 Остановка сердца 253 (5,4%) 272 (5,9%) 0,93 (0,78–1,10) 0,38 Любой инсульт 171 (3,7%) 210 (4,5%) 0,81 (0,66–0,99) 0,038 Негеморрагический инсульт 131 (2,8%) 174 (3,8%) 0,75 (0,60–0,94) 0,011 Геморрагический инсульт 45 (1,0%) 37 (0,8%) 1,21 (0,78–1,86) 0,40 Любая реваскуляризация 284 (6,1%) 352 (7,6%) 0,79 (0,68–0,93) 0,004 Основные атеросклеротические событияb 526 (11,3%) 619 (13,4%) 0,83 (0,74–0,94) 0,002